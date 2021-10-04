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В страшной авиакатастрофе в Италии погиб один из богатейших людей Румынии

При крушении самолета погиб сам миллиардер, а также его жена, сын и еще пять человек, среди которых годовалый ребенок.



В авиакатастрофе возле Милана, Италия, погиб румынский миллиардер Ден Петреску. Об этом пишет Телеграф со ссылкой на Mirror в понедельник, 4 октября.

Кроме 68-летнего миллиардера при крушении самолета также погибла его 65-летняя жена, 30-летний сын и еще пять человек, среди которых годовалый ребенок.

По данным издания Adevarul, Петреску занимался строительством, его состояние оценивались в около 3 млрд евро, и он считался одним из самых богатых людей Румынии. У него было также гражданство Германии.

При этом самолет, который впоследствии разбился, Петреску приобрел в 2015 году вместе с Вовой Коэном, бывшим акционером футбольной команды Динамо Бухарест.

Накануне в городе Сан-Донато-Миланезе (Италия) разбился частный самолет, на борту которого находились восемь человек. Самолет, который вылетел из аэропорта Линате и направлялся на Сардинию, рухнул на здание, которое находилось на ремонте.
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