Оценка МВФ относительно перспективы развития экономик на ближайшие 5 лет содержится в мировом экономическом обзоре, который Мировой валютный фонд подготовил в нынешнем году, пишет thinktanks.by со ссылкой на Infobank.by.





По итогам 2020 года Беларусь по номинальному ВВП на душу населения в разы отстает от соседних Литвы, Латвии, Польши, заметно ниже России, Казахстана. Опередить ей из стран Восточной Европы удалось лишь Украину Молдову.





В ближайшем будущем догнать большинство своих соседей Беларуси вряд ли удастся. По прогнозу МВФ, через пять лет, хотя ВВП Беларуси вырастет, но в рейтинге стран своего региона она опустится на одну позицию.





Однако простой показатель ВВП не полностью отражает уровень жизни людей в конкретной стране. Если учесть цены, то картина станет яснее.





Подушевой ВВП по паритету покупательской способности (ППС) – это показатель, дающий представление об уровне жизни: сколько экономика создаёт в стране продукта по сопоставимым со всеми странами ценам. Если его поделить на душу населения, то он будет отражать реальные зарплаты и уровень жизни людей.





Здесь Беларусь выглядит на фоне других стран СНГ и Восточной Европы уже получше – ведь цены у нас поменьше.





Удастся ли нам догнать те страны, которые выше нас, хотя бы по валовому продукту по ППС на душу населения? МВФ не питает оптимизма насчет Беларуси.





Эффективность экономики Беларуси вырастет к 2026 году на 24,3%. Но этого недостаточно, чтобы догнать соседей. Ведь они создадут рост на 33-45%.





Среди стран нашего региона – СНГ и Новой Европы – Беларусь будет расти в ближайшие 5 лет медленней почти всех – на предпоследнем месте в рейтинге роста подушевого ВВП по ППС, хуже только Азербайджан.





Быстрее всех будут бежать вверх экономики Молдовы (на 61,2%) и Грузии (на 52,1%).





В результате через 5 лет рейтинг стран слегка переформатируется. Но Беларусь так и останется аутсайдером по уровню жизни населения – среди беднейших Балканских стран.





Те страны, которые сейчас намного беднее Беларуси, через пять лет приблизятся к ней. А те, что намного богаче – отползут от нее еще дальше.





Этот прогноз сделан МВФ ещё в апреле этого года – то есть ещё до объявления санкций в отношении Беларуси. А значит, рассчитывать на то, что он слишком уж пессимистичный к Беларуси, не приходится.