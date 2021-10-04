Беларусские журналисты из проекта «Давайце разбірацца» и их литовские партнеры из Siena.lt анонсировали публикацию расследования об отношениях между режимами Беларуси и Зимбабве. Расследование будет опубликовано сегодня в 19:00 на платформах проектов.





В нем пойдет речь о поставках беларуской техники в Зимбабве и сомнительных схемах ее оплаты.





Один из участников расследования Александр Ярошевич утверждает, что фирмы, приближенные к режиму Лукашенко, получили гранты на право искать и добывать золото в Зимбабве. Речь идет в частности о совместном беларусско-зимбавийском предприятии по добыче золота Zim Goldfields Pvt Ltd.





В подтверждение своих слов Ярошевич опубликовал один из документов, которые использовались при расследовании. Это грант на добычу золота, подписанный в мае 2018 года.





Об участии беларусских компаний в золотодобыче в Зимбабве местные СМИ сообщали и раньше. Так, в ноябре 2020 года произошел трагический случай в Premier Estate в районе Мутаса, провинция Маникаленд.





По данным властей, было найдено 2 тела, а еще 10 нелегальных горняков могли быть заживо похоронены на месторождении Premier, которое принадлежит частной компании Zimgold Fields (очевидно, речь идет о Zim Goldfields Pvt Ltd, — прим. reform.by) из региона Мутаса.





Ключевом бизнесменом, отвечающим за отношения с Зимбабве, называют Александра Зингмана. Он также является почетным консулом Зимбабве в Беларуси. Также известно, что "куратором" африканского направления является Виктор Шейман. Кстати, недавно он встречался с Лукашенко.



























