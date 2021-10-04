Данные о внешней торговле поступают с некоторой задержкой. Первые обобщенные сведения появляются в открытом доступе спустя месяц после окончания отчетного периода. Вот и теперь информация за 8 месяцев была обнародована на рубеже сентября и октября, пишут banki24.by





По оперативным оценкам чиновников отрицательное сальдо торговли товарами за январь-август 2021 года составило 1,402 млрд USD. Негативное сальдо значит, что импортные поставки в страну превышают экспортные из нее.





Структура белорусской экономики такова, что практически на постоянной основе генерирует негативное сальдо в товарном секторе. Коренные изменения возможны лишь в результате глубинных реформ.





Главной проблемой традиционно выступает огромное отрицательное сальдо торговли с Россией. За 8 месяцев 2021-го оно составило 4,398 млрд USD. Год назад негативное сальдо было кратно ниже – 1,644 млрд USD.





Рост негативного сальдо с РФ связан с подорожанием главной импортной группы из этой страны – нефти. Также свою роль сыграли малые поставки сырья на белорусские НПЗ в 1 квартале 2020 года (фактор низкой базы).





Рост оборотов торговли с Россией составил 35,2%. Однако соотношение темпов по экспорту и импорту сложилось не в пользу Беларуси. Если вывоз товаров из Беларуси в Россию увеличился на 22,1%, то ввоз из РФ в РБ – аж на 46,1%.





В последние годы рост импорта обеспечивают не только сырьевые товары из России, но и продукция потребительской группы. Эта продукция из РФ активно теснит белорусскую на полках магазинов, и доля отечественных товаров падает.





Также ожидаемо выросла значимость России в структуре товарной торговли. Еще в прошлом году banki24.by писали, что удельный вес РФ вырастет. Так и произошло: если за 8 месяцев 2020-го он был равен 47,9%, то за такой же период в 2021-м – уже 49%.





Доля одной России во внешней торговле товарами превышает совокупные обороты с остальными 99 странами, которые входят в топ-100 главных партнеров Беларуси. Это уникальная зависимость от одной страны для нашего региона.





На самом деле, реальная зависимость от РФ еще выше. Из российской нефти на белорусских НПЗ вырабатывают нефтепродукты, которые экспортируются в ЕС и Украину. Если по неким причинам Россия прикрутит краник поставок сырья (как это было в начале 2020-го), то резко уменьшится и белорусский экспорт на европейском направлении.