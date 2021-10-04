На бирже подорожал только евро

С начала октября белорусский рубль укрепился к корзине валют на 0,20%, а по итогам сентября он подешевел к ней на 0,50%.





Курс доллара подешевел лишь на 0,0004 BYN до 2,5146 BYN/USD и оставил максимум за 23 дня.





За предыдущие четыре дня роста американец успел подорожать на 0,0210 BYN.





Курс евро вырос на 0,0046 BYN до 2,9188 BYN/EUR и оставил минимум за 413 дней.





Курс российского рубля снизился на 0,0045 BYN до 3,4487 BYN/100 RUB.





Сотня российских рублей дешевеет второй день, а до этого она находилась на максимуме за 79 дней.





Итоги сентября 2021 на валютном рынке РБ

Первый осенний месяц остался за долларом и российским рублём. Белорусскому рублю удалось довольно сильно подорожать к евро, но это не удержало валютную корзину от роста.





Валютный рынок разворачивается. Если в июне белорусский рубль подорожал ко всем валютам, то в августе подорожал доллар, а в сентябре доллар и российский рубль.





курс доллара +0,0095 BYN (+0,38%);

курс евро −0,0409 BYN (−1,38%);

курс российского рубля +0,0448 BYN (+1,31%);

корзина валют +0,50%.





Московская биржа

В Москве к 11:30 средневзвешенный курс доллара вырос меньше чем на копейку до 72,9239 RUB/USD.





Средневзвешенный курс евро поднялся на 22 копейки до 84,68 RUB/EUR.





Итоги сентября 2021 на валютном рынке России