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На бирже подорожал только евро

Белорусский рубль незначительно подорожал к доллару и российскому рублю на торгах в понедельник 4 октября. Валютная корзина подешевела на 0,03%.

С начала октября белорусский рубль укрепился к корзине валют на 0,20%, а по итогам сентября он подешевел к ней на 0,50%.

Курс доллара подешевел лишь на 0,0004 BYN до 2,5146 BYN/USD и оставил максимум за 23 дня.

За предыдущие четыре дня роста американец успел подорожать на 0,0210 BYN.

Курс евро вырос на 0,0046 BYN до 2,9188 BYN/EUR и оставил минимум за 413 дней.

Курс российского рубля снизился на 0,0045 BYN до 3,4487 BYN/100 RUB.

Сотня российских рублей дешевеет второй день, а до этого она находилась на максимуме за 79 дней.

Итоги сентября 2021 на валютном рынке РБ

Первый осенний месяц остался за долларом и российским рублём. Белорусскому рублю удалось довольно сильно подорожать к евро, но это не удержало валютную корзину от роста.

Валютный рынок разворачивается. Если в июне белорусский рубль подорожал ко всем валютам, то в августе подорожал доллар, а в сентябре доллар и российский рубль.

курс доллара +0,0095 BYN (+0,38%);
курс евро −0,0409 BYN (−1,38%);
курс российского рубля +0,0448 BYN (+1,31%);
корзина валют +0,50%.

Московская биржа

В Москве к 11:30 средневзвешенный курс доллара вырос меньше чем на копейку до 72,9239 RUB/USD.

Средневзвешенный курс евро поднялся на 22 копейки до 84,68 RUB/EUR.

Итоги сентября 2021 на валютном рынке России
Источник: select.by
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