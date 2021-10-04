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Вице-премьер рассказал об "искусственно вызванном" ажиотаже на сахар. А что с гречкой?

Вице-премьер Александр Субботин в интервью телеканалу «Беларусь-1» прокомментировал повышенный спрос на сахар в стране.

«Этот ажиотаж вызван искусственно. Потому что сахарная отрасль работает методично и системно. В этом году также началась заготовка. Мы посеяли больше в этом году сахарной свеклы. А мы урожай собрали с полей только 20%. И заводы только начали работать. 

Нам надо по максимуму 360 тысяч тонн на внутренний рынок на весь год. И мы этот вопрос закрываем, даже вводя сахарную свеклу в госзаказ. 3 миллиона тонн сырья для 360 тысяч тонн сахар мы посадили и соберем как госзаказ», — сказал вице-премьер, не уточнив, кто конкретно вызвал ажиотаж.

По его словам, значительная часть сахара уже законтрактована, «все заинтересованы в белорусском сахаре — от Российской Федерации до наших коллег по Евразийскому союзу».

Также Субботин прокомментировал ситуацию с гречкой, заявив, что посеяли чуть больше гречки в этом году, чтобы обеспечить себя полностью, но урожайность упала.

«Мы почти половину гречки уже собрали, 16 тысяч тонн уже. Мы где-то смотрим на то, что нам нужно для внутренней потребности где-то 27−30 тысяч тонн гречки собрать. Из этого мы берем и семена, и крупу. И я думаю, что полностью будем своей гречкой обеспечены», — сказал вице-премьер.

Как сообщал Телеграф, ранее белорусы в Сети обсуждали, что в некоторых магазинах на полках не хватало сахара.

Но в «Белгоспищепроме» рассказали, что «белорусский рынок обеспечен необходимыми объемами белого сахара, дефицита продукции нет и не ожидается».
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