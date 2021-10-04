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Венесуэла отминусовала еще 6(!) нулей на боливаре

После деноминации самая крупная купюра будет иметь номинал в 100 боливаров и стоить чуть меньше $25.

Венесуэла из-за обесценивания боливара выпустила новые купюры, у которых на шесть нулей меньше, сообщает агентство Associated Press.

До корректировки купюрой с самым высоким номиналом была банкнота в 1 млн боливаров, которая по состоянию на четверг стоила чуть меньше 25 центов. Теперь самая крупная купюра будет иметь номинал в 100 боливаров и стоить чуть меньше $25.

Деноминация боливара призвана упростить как кассовые операции, так и бухгалтерские расчеты, в которых на данный момент присутствует огромное количество нулей, отмечает агентство.

Центральный банк Венесуэлы объявил о новой деноминации валюты в прошлом месяце. Ранее двухлитровая бутылка газировки могла стоить более 8 млн боливаров, при том, что банки позволяли гражданам снимать не более 20 млн боливаров в день. 

Также сообщалось о том, что методы оплаты будут модернизированы, чтобы расширить цифровое использование боливара.

Правительство Венесуэлы уже в третий раз проводит деноминацию. Ранее боливар потерял три нуля в 2008 году и пять нулей в 2018 году.

Напомним, в феврале 2018 года Венесуэла выпустила в обращение криптовалюту Petro, обеспеченную нефтью. Позже президент Венесуэлы привязал боливар к криптовалюте.
Источник: korrespondent.net
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