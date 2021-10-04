Аналитики ЕАБР обращают внимание на высокий уровень инфляционных ожиданий населения. По данным опроса Нацбанка, ожидаемая инфляция составила в сентябре 13,3%, снизившись в сравнении с июнем, когда она достигала 14,7%. В банке называют высокие инфляционные ожидания ключевым фактором ускорения роста индекса потребительских цен.





«Аналитики ЕАБР считают, что с учетом снижения урожая зерна вероятность превышения инфляцией 10% в сентябре является высокой. При реализации такого сценария нельзя исключать повышения ставки рефинансирования в текущем году», — говорится в еженедельном обзоре экономик стран операций ЕАБР.





Надо отметить, что на прошлой неделе операторы связи по согласованию с регулятором перенесли на месяц плановое повышение тарифов на свои услуги. Они должны были вырасти с 1 октября, но теперь повышение пройдет 1 ноября.