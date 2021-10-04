+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

ЕАБР прогнозирует в Беларуси двухзначную инфляцию - уже сейчас

Евразийский банк развития считает высокими риски ускорения инфляции в Беларуси по итогам сентября до 10% и более. В июле-августе годовая инфляция удерживалась на уровень 9,8%.

Аналитики ЕАБР обращают внимание на высокий уровень инфляционных ожиданий населения. По данным опроса Нацбанка, ожидаемая инфляция составила в сентябре 13,3%, снизившись в сравнении с июнем, когда она достигала 14,7%. В банке называют высокие инфляционные ожидания ключевым фактором ускорения роста индекса потребительских цен.

«Аналитики ЕАБР считают, что с учетом снижения урожая зерна вероятность превышения инфляцией 10% в сентябре является высокой. При реализации такого сценария нельзя исключать повышения ставки рефинансирования в текущем году», — говорится в еженедельном обзоре экономик стран операций ЕАБР.

Надо отметить, что на прошлой неделе операторы связи по согласованию с регулятором перенесли на месяц плановое повышение тарифов на свои услуги. Они должны были вырасти с 1 октября, но теперь повышение пройдет 1 ноября.
Источник: reform.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]