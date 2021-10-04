По итогам первых трех месяцев 2021 года банковские работники выявили 167 поддельных денежных знаков, сообщает Национальный банк, пишет thinktanks.by





Из всех найденных подделок 166 штук – банкноты, и только одна поддельная монета – номиналом в 2 евро.





Большинство поддельных денежных знаков – это доллары и российские рубли – 56,9% и 37,1% соответственно. Доля поддельных евро составила 5,4%. А среди белорусских выявлена только одна фальшивая банкнота номиналом в 10 рублей.





В сравнении с аналогичным периодом 2020 года количество обнаруженных поддельных денег уменьшилось почти на 10%.





Большинство подделок было обнаружено в Минске. Всего поддельные денежные знаки были изъяты из обращения в 22 населенных пунктах.





Чаще всего подделывали доллары номиналом 100 и 50 долларов. Большинство подделок изготовлены из подлинных долларовых банкнот, на которых подрисованы более крупные номиналы. Большинство российских подделок были номиналом в 5000 рублей.