В Беларуси стали чаще подделывать доллары и реже – российские рубли
Среди выявленных в нынешнем году фальшивых денег была только одна монета.
По итогам первых трех месяцев 2021 года банковские работники выявили 167 поддельных денежных знаков, сообщает Национальный банк, пишет thinktanks.by
Из всех найденных подделок 166 штук – банкноты, и только одна поддельная монета – номиналом в 2 евро.
Большинство поддельных денежных знаков – это доллары и российские рубли – 56,9% и 37,1% соответственно. Доля поддельных евро составила 5,4%. А среди белорусских выявлена только одна фальшивая банкнота номиналом в 10 рублей.
В сравнении с аналогичным периодом 2020 года количество обнаруженных поддельных денег уменьшилось почти на 10%.
Большинство подделок было обнаружено в Минске. Всего поддельные денежные знаки были изъяты из обращения в 22 населенных пунктах.
Чаще всего подделывали доллары номиналом 100 и 50 долларов. Большинство подделок изготовлены из подлинных долларовых банкнот, на которых подрисованы более крупные номиналы. Большинство российских подделок были номиналом в 5000 рублей.
09:58 04/10/2021
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