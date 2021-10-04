



"Надбавки тем, кто работает с COVID, остались в прежнем объеме. Здесь вопрос немножко в другой системе начисления. Должна быть справедливость и в медицинских учреждениях", - отметила Богдан. Цитирует interfax.by





По её словам, "если человек 24 часа в отделении реанимации, ковидные стационары, работает с такими пациентами – это одно".





"Мы же понимаем, что все это время он находится в контакте с опасным вирусом. И есть другие ситуации, когда, например, бригада скорой помощи приехала на вызов, обслужила, побыла у пациента 15-20 минут, уехала – и больше у нее таких пациентов не было. Сегодня выстроена более справедливая оплата за фактически отработанное время", - отметила замминистра.



