







«Этот ажиотаж вызван искусственно. Потому что сахарная отрасль работает методично и системно. В этом году также началась заготовка. Мы посеяли больше в этом году сахарной свеклы. А мы только урожай 20% собрали с полей, только. И заводы только начали работать. Нам на год надо по максимуму 360 тыс. т на внутренний рынок на весь год. И мы этот вопрос закрываем даже вводя свеклу сахарную в госзаказ. 3 млн т сырья для 360 тыс. т сахара мы посадили и соберем как госзаказ. Остальное, конечно, — это уже прибыль наших предприятий. И они почти 2 млн т. свеклы дополнительно посеяли, то есть это где-то тоже почти под 300 тыс. т сахара, ну там 270, в зависимости от того, какая по итогу будет урожайность. И это все — наш экспортный потенциал, значительная часть которого уже законтрактовано», — сказал Субботин.





По его словам, в день вырабатывается порядка 4,7 тыс. т сахара, при этом пиковое суточное потребление продукта в Беларуси в период заготовок составляет 1,2 тыс. т, а в среднем — 800-900 т. Вице-премьер пояснил, что в беларусском сахаре заинтересованы покупатели из РФ, других стран ЕАЭС, а также Китай. Надо отметить, что, по данным Белстата, в августе экспорт сахара составил почти 16 тыс. т. В сравнении с прошлым годом поставки по итогам восьми месяцев снизились на 72,9% до 87,5 тыс. т. В стоимостном выражении экспорт упал вдвое до 47,3 млн долларов.





Субботин также сообщил, что в Беларуси убрана половина �осевов гречихи. Уже получено 16 тыс. т. Стране же требуется 27-30 тыс. т. Она сеется под внутренние потребности. Он выразил уверенность, что беларусы будут полностью обеспечены гречкой.





По словам вице-премьера, объем сельхозэкспорта в этом году составит более 6 млрд долларов.





«Если в прошлом году мы немного не дотянули до 6 млрд долларов, то в этом году хотим значительно перешагнуть этот рубеж. На данный момент за 3 квартала мы сделали уже 4,2 млрд долларов экспорта продовольствия и идем с положительным сальдо ,значительно превышающим 1 млрд долларов», — сказал Субботин.





Он также пообещал, что посевная в этом году закончится до 8 октября. Основные работы планируется завершить 5 октября, уже будет засеяно более 90% площадей.