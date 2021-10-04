+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Количество банковских карточек в Беларуси сократилось почти на 209 тыс. в текущем году

За прошедший период 2021 года число банковских платежных карточек, находящихся на руках у населения, сократилось в Беларуси почти на 209 тыс., сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе Национального банка.


По состоянию на 1 июля 2021 года количество карточек в республике составляло 15 млн 277,7 тыс. штук, что на 208,9 тыс. меньше, чем в начале года.

Основной причиной разбежки стало сокращение карт, выпущенных внутренней платежной системой «БелКарт», в период с января по июль их число уменьшилось на 631,3 тыс. единиц.

Незначительно повлияли на ситуацию и карточки, выпущенные по системе БелКарт-Maestro (такие карты относились к внутренней системе, но были дополнены функциональными возможностями карточки Maestro международной платежной системы MasterCard — Прим. авт.). Их количество уменьшилось на 22,2 тыс. штук.

Прирост сформировали карты платежных систем Visa и MasterCard — к 1 июля 2021 г. их число в республике увеличилось на 416,4 тыс. и 28,1 тыс. штук. Немного выросло и количество карт китайской платежной системы UnionPay — с 3,2 тыс. до 3,3 тыс.

В настоящий момент банковские карточки в Беларуси можно получить в 22 банках-эмитентах.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]