



По состоянию на 1 июля 2021 года количество карточек в республике составляло 15 млн 277,7 тыс. штук, что на 208,9 тыс. меньше, чем в начале года.





Основной причиной разбежки стало сокращение карт, выпущенных внутренней платежной системой «БелКарт», в период с января по июль их число уменьшилось на 631,3 тыс. единиц.





Незначительно повлияли на ситуацию и карточки, выпущенные по системе БелКарт-Maestro (такие карты относились к внутренней системе, но были дополнены функциональными возможностями карточки Maestro международной платежной системы MasterCard — Прим. авт.). Их количество уменьшилось на 22,2 тыс. штук.





Прирост сформировали карты платежных систем Visa и MasterCard — к 1 июля 2021 г. их число в республике увеличилось на 416,4 тыс. и 28,1 тыс. штук. Немного выросло и количество карт китайской платежной системы UnionPay — с 3,2 тыс. до 3,3 тыс.





В настоящий момент банковские карточки в Беларуси можно получить в 22 банках-эмитентах.



