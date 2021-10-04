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Прогноз по валютам: какими будут курсы в обменниках в первую неделю октября

На минувшей неделе у иностранных валют не было согласия в изменении курсов – доллар и российский рубль дорожали, а евро снижался. Каких изменений на внутреннем валютном рынке и каких курсов в обменниках ждать белорусам на этой неделе?



Об этом старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб рассказал специально для Myfin.by. 

– Если говорить о внешних факторах прошедшей недели, то необходимо отметить заметное снижение евро и рост российского рубля. В частности, пара евро/доллар снизилась за неделю с 1,1740 до 1,1590, или на 1,3%.
К российскому рублю подешевели обе иностранные валюты, и если доллар снизился совсем немного – с 72,9 до 72,8 российского рубля, или на 0,1%, то евро опустился с 85,6 до 84,4 российского рубля , или на 1,4%.

К белорусскому рублю доллар и российский рубль в результате подорожали, а евро ожидаемо снизился. Доллар за неделю вырос на 0,59%, евро снизился на 0,67%, обновив минимум с начала года, а российский рубль подорожал на 0,71%.

В результате роста доллара и российского рубля стоимость валютной корзины в очередной раз выросла на 0,4%. Это вторая неделя подряд снижения белорусского рубля к валютной корзине.

Вероятнее всего, на начавшейся неделе евро продолжит дешеветь на мировом рынке к другим валютам.

При этом сценарии доллар к концу недели может подорожать до 2,53 белорусского рубля,

евро может снизиться до 2,89 белорусского рубля,

российский рубль может подорожать до 3,48 белорусского рубля за 100 российских.
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