







Вадим Иосуб Об этом старший аналитик компании «Альпари Евразия» рассказал специально для Myfin.by.





– Если говорить о внешних факторах прошедшей недели, то необходимо отметить заметное снижение евро и рост российского рубля. В частности, пара евро/доллар снизилась за неделю с 1,1740 до 1,1590, или на 1,3%.

К российскому рублю подешевели обе иностранные валюты, и если доллар снизился совсем немного – с 72,9 до 72,8 российского рубля, или на 0,1%, то евро опустился с 85,6 до 84,4 российского рубля , или на 1,4%.





К белорусскому рублю доллар и российский рубль в результате подорожали, а евро ожидаемо снизился. Доллар за неделю вырос на 0,59%, евро снизился на 0,67%, обновив минимум с начала года, а российский рубль подорожал на 0,71%.





В результате роста доллара и российского рубля стоимость валютной корзины в очередной раз выросла на 0,4%. Это вторая неделя подряд снижения белорусского рубля к валютной корзине.





Вероятнее всего, на начавшейся неделе евро продолжит дешеветь на мировом рынке к другим валютам.





При этом сценарии доллар к концу недели может подорожать до 2,53 белорусского рубля,





евро может снизиться до 2,89 белорусского рубля,





российский рубль может подорожать до 3,48 белорусского рубля за 100 российских.