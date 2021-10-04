Myfin.by посмотрел , как изменились за год цены на эти знаковые продукты в разных торговых сетях.

Сахар: за год цена выросла на 12%

Сахар товар стандартизированный, качественные различия между производителями невелики, разброс цен незначительный, меняются они синхронно. Мы взяли два самых распространенных варианта.



Сахар-песок Слуцкого комбината, 1 кг

Этот сахар в бумажных пакетах продается и в крупных сетях, и в магазинах райпо, и в небольших частных магазинах. Цена практически везде одинаковая, порядка 1,70 руб. Из разговора в «Евроопте» узнаем, что сельских магазинах сахар вроде бы дороже, потому женщина покупает несколько пачек перед поездкой в деревню к маме-пенсионерке. Решаем проверить цену этого сахара в сетевых магазинах:





«Корона» – 1,72 руб.;

Green – 1,70 руб., столько же в Green доставке;

дешевле всего этот продукт оказался в «Соседях» – 1,68 руб.;

в Е-доставке – 1,72 руб.





Разница не принципиальная. В выбранном наугад магазине шаговой доступности этот продукт тоже по 1,70 руб.





Теперь посмотрим, сколько мы платили за сахар в начале года. Напомним, что регулирование цен и ограничение торговых надбавок началось с февраля 2021 года.





25 января этот сахар продавался:





в «Короне, «Виталюре» и «Гиппо» – по 1,72 руб.;

в Green – за 1,70 руб.

А вот летом прошлого года он продавался по 1,54-1,55 руб.





Теперь посмотрим еще один вариант.





Сахар белый кристаллический, Жабинка, 1 кг

И тут цены почти не отличаются ни между магазинами, ни по сравнению с сахаром от первого производителя:





«Виталюр» – 1,73 руб.;

«Соседи» и «Остров Чистоты» – 1,68 руб.;

Е-доставка – 1,66 руб.

Смотрим январь 2021 года: цены практически те же, максимум – 1,73 руб., минимум – 1,69 (в «Соседях»).





Но в сентябре 2020 года такая пачка в рознице продавалась за 1,55 руб.





Все это полностью совпадает с данными Белстата: средняя цена на сахар-песок в августе-сентябре 2020 года была на уровне 1,53 руб. за 1 кг; в январе 2021 года – 1,71 руб.; в августе 2021 года – 1,70 руб. Изменение за год – 12%. Цены у оптовых продавцов сахара росли примерно также.





Получается, что сахар подорожал еще в конце прошлого года вместе с растительным маслом и другими продуктами.

Гречка: с начала года прибавила 6%

Здесь сравнивать цены сложнее из-за разнообразия в ассортименте. Дело в том, что есть всем привычная крупа ядрица – это середина зерна гречихи; есть гречневый продел – оболочка зерна (гречневая сечка), он мельче, светлее и дешевле; и есть разные полуфабрикаты на основе гречки. Изучать цены правильней по гречке-ядрице в крупной фасовке. Все остальное сильно зависит от добавок, упаковки, доставки (полуфабрикаты часто импортные).





Выберем несколько популярных вариантов, начнем с белорусских производителей.





Крупа гречневая Пан-крупка, 0,7 кг

Сейчас такую упаковку можно купить:





за 2,39 руб. в MART INN;

за 2,69 руб. в Green ;

за 2,06 руб. в «Острове Чистоты».

В январе этого года такая крупа продавалась по 2,67-2,68 руб. Однако, продавцы говорят, что в прошлом году эта крупа была дешевле.





Крупа гречневая "Эколайн", ядрица, 900 грамм

Эта крупа сейчас продается по ценам от 2,85 руб. до 3,39 руб. В январе она стоила 2,69-3,49 руб. Изменение цены разнонаправленное. У одних продавцов стало дороже, другие сбросили цену.





Это уже российская гречка, но достаточно распространенная у нас.





Крупа гречневая "Идея", 800 грамм

сейчас ее цена от 2,22 руб. до 2,84 руб.

в январе она стоила от 2,55-2,81 руб.

Общей тенденции тоже нет. Мы просмотрели больше 40 разных позиций, и пришли к выводу, что цены скорее растут, но не особенно сильно. Белстат с этим согласен, по его данным 1 кг гречневой крупы в августе 2021 года стоил в среднем 3,51 руб., в январе 2021 года – 3,30 руб., в августе 2020 года – 3,13 руб. Рост за год – чуть больше 12%, с начала 2021 года – около 6%.





Оптовики говорят, что российская гречка в 2019-20 годах стоила значительно дешевле нашей, иногда – почти в 2 раза. Когда российская крупа подорожала, пошел рост средних цен.

А что у соседей? Самый дорогой сахар в Украине, гречка – в Литве

У соседей цены на сахар и гречку разные. В онлайн-магазинах и гипермаркетах цены выше, на рынках ниже. Такая тенденция есть в Украине, России и у других соседей.





Дешевле всего сахар продают в Польше, в пересчете на рубли можно найти пачку в 1 кг меньше чем за 1,5 руб., в Литве – примерно 1,65 руб., в России цены разные, в среднем чуть ниже наших, например – по 1,65 руб., а в Украине почему-то дороже – 2,35 руб. и выше.





Гречка в Украине тоже ненамного дешевле нашей, примерно 3,20 руб., в Польше практически такая же, в литовских магазинах заметно дороже, порядка 6,30 руб., в России дешевле 3 руб., по рассказам есть даже 2,50-2,70 руб.

Что будет с ценами дальше?

Мы узнаем это в ближайшие месяцы, когда предприятия агропрома обновят прайсы на продукцию нового урожая. Пока цены растут умеренно и запланировано, на 1-2% и не каждый месяц. Но уже точно известно, что в октябре поднимутся цены на муку для хлебопечения. Цены на крупы тоже вырастут, насколько будут решать не предприятия, а государство. Однако экономисты сходятся во мнении, что рост неизбежен, у предприятий накопилось слишком много финансовых проблем, ради компенсации которых придется поднимать стоимость продукции.







