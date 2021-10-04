Самый дорогой сахар в Украине, гречка – в Литве. Что происходит с ценами на два «народных» продукта у нас и у соседей
Не так давно белорусы снова стали обсуждать, что в магазинах разбирают сахар и гречку. Да и цены на них растут.
фото: Myfin.by
Myfin.by посмотрел, как изменились за год цены на эти знаковые продукты в разных торговых сетях.
Сахар: за год цена выросла на 12%
Сахар товар стандартизированный, качественные различия между производителями невелики, разброс цен незначительный, меняются они синхронно. Мы взяли два самых распространенных варианта.
Сахар-песок Слуцкого комбината, 1 кг
Этот сахар в бумажных пакетах продается и в крупных сетях, и в магазинах райпо, и в небольших частных магазинах. Цена практически везде одинаковая, порядка 1,70 руб. Из разговора в «Евроопте» узнаем, что сельских магазинах сахар вроде бы дороже, потому женщина покупает несколько пачек перед поездкой в деревню к маме-пенсионерке. Решаем проверить цену этого сахара в сетевых магазинах:
«Корона» – 1,72 руб.;
Green – 1,70 руб., столько же в Green доставке;
дешевле всего этот продукт оказался в «Соседях» – 1,68 руб.;
в Е-доставке – 1,72 руб.
Разница не принципиальная. В выбранном наугад магазине шаговой доступности этот продукт тоже по 1,70 руб.
Теперь посмотрим, сколько мы платили за сахар в начале года. Напомним, что регулирование цен и ограничение торговых надбавок началось с февраля 2021 года.
25 января этот сахар продавался:
в «Короне, «Виталюре» и «Гиппо» – по 1,72 руб.;
в Green – за 1,70 руб.
А вот летом прошлого года он продавался по 1,54-1,55 руб.
Теперь посмотрим еще один вариант.
Сахар белый кристаллический, Жабинка, 1 кг
И тут цены почти не отличаются ни между магазинами, ни по сравнению с сахаром от первого производителя:
«Виталюр» – 1,73 руб.;
«Соседи» и «Остров Чистоты» – 1,68 руб.;
Е-доставка – 1,66 руб.
Смотрим январь 2021 года: цены практически те же, максимум – 1,73 руб., минимум – 1,69 (в «Соседях»).
Но в сентябре 2020 года такая пачка в рознице продавалась за 1,55 руб.
Все это полностью совпадает с данными Белстата: средняя цена на сахар-песок в августе-сентябре 2020 года была на уровне 1,53 руб. за 1 кг; в январе 2021 года – 1,71 руб.; в августе 2021 года – 1,70 руб. Изменение за год – 12%. Цены у оптовых продавцов сахара росли примерно также.
Получается, что сахар подорожал еще в конце прошлого года вместе с растительным маслом и другими продуктами.
Гречка: с начала года прибавила 6%
Здесь сравнивать цены сложнее из-за разнообразия в ассортименте. Дело в том, что есть всем привычная крупа ядрица – это середина зерна гречихи; есть гречневый продел – оболочка зерна (гречневая сечка), он мельче, светлее и дешевле; и есть разные полуфабрикаты на основе гречки. Изучать цены правильней по гречке-ядрице в крупной фасовке. Все остальное сильно зависит от добавок, упаковки, доставки (полуфабрикаты часто импортные).
Выберем несколько популярных вариантов, начнем с белорусских производителей.
Крупа гречневая Пан-крупка, 0,7 кг
Сейчас такую упаковку можно купить:
за 2,39 руб. в MART INN;
за 2,69 руб. в Green ;
за 2,06 руб. в «Острове Чистоты».
В январе этого года такая крупа продавалась по 2,67-2,68 руб. Однако, продавцы говорят, что в прошлом году эта крупа была дешевле.
Крупа гречневая "Эколайн", ядрица, 900 грамм
Эта крупа сейчас продается по ценам от 2,85 руб. до 3,39 руб. В январе она стоила 2,69-3,49 руб. Изменение цены разнонаправленное. У одних продавцов стало дороже, другие сбросили цену.
Это уже российская гречка, но достаточно распространенная у нас.
Крупа гречневая "Идея", 800 грамм
сейчас ее цена от 2,22 руб. до 2,84 руб.
в январе она стоила от 2,55-2,81 руб.
Общей тенденции тоже нет. Мы просмотрели больше 40 разных позиций, и пришли к выводу, что цены скорее растут, но не особенно сильно. Белстат с этим согласен, по его данным 1 кг гречневой крупы в августе 2021 года стоил в среднем 3,51 руб., в январе 2021 года – 3,30 руб., в августе 2020 года – 3,13 руб. Рост за год – чуть больше 12%, с начала 2021 года – около 6%.
Оптовики говорят, что российская гречка в 2019-20 годах стоила значительно дешевле нашей, иногда – почти в 2 раза. Когда российская крупа подорожала, пошел рост средних цен.
А что у соседей? Самый дорогой сахар в Украине, гречка – в Литве
У соседей цены на сахар и гречку разные. В онлайн-магазинах и гипермаркетах цены выше, на рынках ниже. Такая тенденция есть в Украине, России и у других соседей.
Дешевле всего сахар продают в Польше, в пересчете на рубли можно найти пачку в 1 кг меньше чем за 1,5 руб., в Литве – примерно 1,65 руб., в России цены разные, в среднем чуть ниже наших, например – по 1,65 руб., а в Украине почему-то дороже – 2,35 руб. и выше.
Гречка в Украине тоже ненамного дешевле нашей, примерно 3,20 руб., в Польше практически такая же, в литовских магазинах заметно дороже, порядка 6,30 руб., в России дешевле 3 руб., по рассказам есть даже 2,50-2,70 руб.
Что будет с ценами дальше?
Мы узнаем это в ближайшие месяцы, когда предприятия агропрома обновят прайсы на продукцию нового урожая. Пока цены растут умеренно и запланировано, на 1-2% и не каждый месяц. Но уже точно известно, что в октябре поднимутся цены на муку для хлебопечения. Цены на крупы тоже вырастут, насколько будут решать не предприятия, а государство. Однако экономисты сходятся во мнении, что рост неизбежен, у предприятий накопилось слишком много финансовых проблем, ради компенсации которых придется поднимать стоимость продукции.
Игорь Смирнов
09:01 04/10/2021
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