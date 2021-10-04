Неизвестный доброжелатель предоставил журналистам 3 терабайта информации о том, как политики и знаменитости уходят от налогов, пишет Еврорадио. О бизнес-схемах певицы Шакиры, тоже упомянутой в расследованиях, рассказывать не будем. Но как не рассказать о Зеленском и друзьях Путина?





Друзья Путина, подчинённые Путина, подруга Путина

Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов с Владимиром Путиным знаком с 1990-х: они вместе работали в Администрации президента Ельцына. Со всей присущей ему скромностью, Чемезов ещё два года назад говорил, что "не складирует деньги в углах" и что "яхт и самолётов" у него нет. Оказалось, это не совсем так.





В Pandora Papers есть информация о том, что его семья "припрятала" имущества на сумму более 300 миллионов долларов. В том числе — 85-метровую яхту и просторную виллу на курорте Марбелья в Испании. Всё, конечно же, записано не на самого Чемезова, а на его падчерицу.





Константин Эрнст — глава российского "Первого канала". Именно ему в своё время доверили организовать церемонию открытия Олимпиады в Сочи. По совпадению, тогда же на Британских Виргинских островах была зарегистрирована Moscow Dvorik Ltd, а спустя восемь месяцев — Haldis Corporation. Именно "юные" офшорные компании Эрнста принимают участие в масштабном проекте по сносу советских кинотеатров в Москве, на месте которых строят торговые центры. Как пишут "Важные истории", российский телебосс "стал не просто богатым, а баснословно богатым человеком". Сами знаете, сколько стоит не только недвижимость, но и земля в Москве.





Загадочная "подруга Путина" Светлана Кривоногих стала известной в 2020-м, после того, как журналисты рассказали о том, что он является отцом её дочери. Конечно же, нашёлся офшор и у неё. В списке имущества — квартира в Монако, но не только. Сегодня Кривоногих владеет недвижимостью в Москве и Санкт-Петербурге на миллиард российских рублей. Неплохо для той, кто в своё время подрабатывал уборщицей.





"Офшор-95"

Президент Украины Владимир Зеленский ещё во время избирательной кампании активно ругал олигархов и всевозможные способы вывода денег за рубеж. Недавно с его подачи был принят спорный закон "Об олигархах". А тут — на тебе: выяснилось, что и у самого Зеленского был офшор на Британских Виргинских островах.





О компании Maltex Multicapital Corp Зеленский никогда не рассказывал. Официально он перестал ей владеть только за 2 недели до первого тура президентских выборов. Свою долю Зеленский продал другу Сергею Шефиру — сегодня он работает помощником президента. Ну а сама Maltex работает "по профилю": владеет акциями компаний, производящих и выпускающих телевизионные фильмы. Есть "на фирме" и дорогая недвижимость в Европе.





Что интересно: страны, где офшор зарабатывает большую часть денег — Украина, Россия и Беларусь, отмечает в расследовании The Guardian.

Домики для короля

Абдулла II бин аль-Хусейн руководит Иорданией — страной, которой постоянно нужна международная помощь из-за очень слабой экономики. Но это не помешало ему за время правления тайно приобрести недвижимости более чем на 100 миллионов долларов.





Благодаря сети тайных фирм, о которых стало известно из Pandora Papers, подданные короля теперь будут знать, что у него есть дома в Малибу, Лондоне и Аскоте. Представители монарха заявили BBC, что дома он покупал за личные сбережения. А в том, что он делал это через офшоры, ничего плохого они не увидели.

А Беларусь будет?

Белорусские политики (то есть политик) в документах не упоминаются — как не было их и в "Панамском досье". Правда, это не значит, что материалов о белорусских офшорах не будет. В Pandora Papers есть данные о бизнесменах, которые выстраивают сеть таких фирм-"прокладок" и "прачечных". Не удивимся, если увидим в их числе знакомые имена тех, кого обычно считают "кошельками режима". Уже известно, что из досье 138 компаний имеют связи с Беларусью.







