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На "Гродно Азот" останавливались агрегаты слабой азотной кислоты

Агрегаты слабой азотной кислоты цеха азотной кислоты и карбамидно-аммиачной смеси (АКиКАС) готовятся к пуску после остановки из-за нарушения в схеме электроснабжения, сообщает "Гродненский химик".

"В связи с нарушением в схеме электроснабжения (насоса питательной воды) произошла остановка двух агрегатов слабой азотной кислоты цеха АКиКАС. После устранения неисправности агрегаты готовятся к пуску. Повреждения технологического оборудования агрегатов во время остановки, выбросов окислов азота и проливов кислоты не зафиксировано", - проинформировало издание.

На территории цеха и санитарно-защитной зоне предприятия по результатам мониторинга воздушной среды превышений установленных нормативов не выявлено, пишет smartpress.by

Напомним, с 30 сентября по 4 октября несколько основных структурных подразделений ОАО "Гродно Азот" завершают плановые остановочные ремонты и приступают к пусковым операциям. Поэтому дым из труб предприятия может иметь характерный красно-бурый оттенок. Кроме того, при разогреве в цеху аммиака применяется технологический газ - после пуска его сжигают. Тогда может быть видно пламя.
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