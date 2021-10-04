Кого мы уже никогда не увидим в ней, и кто пропал, возможно, временно, - в топ-10 самых ощутимых потерь из нашего рейтинга.

Валерий Шумский

В ноябре прошлого года, как громом с неба стала новость о смерти Валерия Шумского.





60-летний бизнесмен, занимавший в 2019 году в рейтинге «Ежедневника» высокое 13-е место, стал, пожалуй, одним из самых титулованных представителей этой социальной группы Беларуси, ставшими жертвой коронавирусной инфекции.





С начала 2000-х главным активом Валерия Шумского была компания «Юкола-Нефть» и связанные с ней структуры, занимающиеся разведкой и добычей нефти и газа на месторождениях Саратовской и Самарской областей. С середины этого года разгорелась борьба за его наследство, в которой фигурируют вдова, дети и другие заинтересованные лица.

Виктор Терещенко

В начале этого года не стало самого возрастного участника топ-100 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси 2019 года 82-летнего Виктора Терещенко. Два с половиной года назад он был 28-м.





Основной владелец холдинга «Белита-Витэкс» и фактический основатель национальной косметической индустрии, как и Шумский, скончался в январе 2021 года от заболеваний, вызванных «короной».





У бизнесмена осталась дочь – владелица сети салонов красоты, дистрибутора импортной косметики и недвижимости в столице Ирина Терещенко. Получит ли она свою долю в наследстве отца, и кто еще претендует на него, покажет время.





«Белита-Витэкс» - непубличный бизнес. Совместное предприятие «Белита» в 1989-1991 годах учредили «Витэкс» и итальянская фирма «ДЖ.В.Ф.-ДЖИВИЭФФ» Лучио Фузаро. В свою очередь «Витэкс» - это закрытое акционерное общество, не публикующее информацию о своих участниках. До недавней поры белорусскими бенефициарами латвийской дочки холдинга Euro B&V, через которую «Белита-Витэкс» реализует свою продукцию на рынке Евросоюза, кроме Виктора Терещенко были София Богдан, Тамара Дармель, Виолета Быковская и Алла Сечейко.





Александр Яцук

В рейтинге 2019 года выше него из конкурентов-ретейлеров были только владельцы «Евроопта», «Короны», «Гиппо» и «Диониса», а Александр Яцук, ведущий бизнес со своими сыновьями, занимал в нем 44-ую строчку.





В течение 2019-2020 года семья Яцуков открыла 30 новых магазинов, а в 2021-м приступила к реализации плана по вводу в эксплуатацию еще 10 торговых объектов. Одним из них стал магазин, открытый в первой половине 2021 года на месте универмага «Океан». Также Александр Яцук и его сыновья запланировали запустить формат мягких дискаунтеров «Виталюр Эконом», ввести новые мощности по переработке рыбы и морепродуктов и инвестиции в логистическую инфраструктуру. В поисках новых источников средств в 2020 году владельцы «Виталюра» выпустили токены. Они размещены на инвестиционной платформе Finstore.by, принадлежащей «Банку БелВЭБ».





Со второй половины текущего года, правда, начала появляться информация, что компания перестала платить части поставщиков, некоторые из которых обратились в суды. По ряду заявлений были возбуждены приказные производства. Эксперты объясняют появившиеся разрывы, который «Виталюр» пытается устранить, бурной инвестиционной деятельностью и, в частности, приобретением дорогой недвижимости для своих объектов.

Иван Березовский

Бурная деятельность в ретейле точно не пошла на пользу еще одному фигуранту списка 2019 года Ивану Березовскому.





Крупный дистрибутор продовольственный товаров, в середине 2010-х вложившийся в розничный проект «Домашний», в конце 2020-начале 2021 годов тоже начал ощущать финансовые разрывы. Сеть перестала платить поставщикам и другим кредиторам, накопив солидный долг, начала закрывать убыточные магазины и реорганизовывать бизнес.





Эти меры, однако, не спасли «Домашний» - к середине 2021 года почти все юрлица сети подали на ликвидацию, а площадки ее магазинов постепенно заняли другие розничные бренды.





Сам Иван Березовский сначала оказался за границей, но потом был вынужден вернуться в Беларусь для урегулирования финансовых вопросов, когда правоохранители задержали его супругу и сына.





В топ «Ежедневника» за 2019 год бизнесмен занимал 47-е место.

Станислав Колоско

Этот белорусский гражданин, проживающий в российском Азове, в 2019 году был 51-м в списке «Ежедневника» и входил в число самых зарабатывающих белорусов в России.





Основу его дохода до недавних пор составляли дивиденды от 40%-й доли в совместном бизнесе с Белорусским металлургическим заводом. Дело в том, что компания Колоско «Беларусюгсервис», занимающаяся реализацией сельскохозяйственной техники, в 2000-х стала соучредителем Торгового дома «БМЗ». Торговый дом был создан на территории России для заготовки и переработки лома для нужд жлобинского предприятия. Первоначально его центральный офис находился в Азове, потом переехал в С.-Петербург. В структуре предприятия три заготовительных центра — в Смоленске, Брянске и Москве.





Совместный бизнес БМЗ и частника весьма прибыльный – торговый дом на протяжении многих лет входит в первую десятку самых прибыльных белорусских компаний в соседней стране. Однако Станислав Колоско с 2020 года уже не является владельцем «Беларусюгсервиса» и, соответственно, партнером БМЗ.

Игорь Субботин

Выбыл из первой сотни и давний партнер акционера «Амкодора» Александра Шакутина Игорь Субботин. В списке 2019 года он занимал 70-ую строчку.





В совместном бизнесе основное внимание и активы Игоря Субботина были сконцентрированы в направлении по производству гидравлики. В 2010-х годах для его развития Шакутину и Субботину были проданы и переданы несколько государственных предприятий, на базе которых появился холдинг «Салео».





Однако, на сегодняшний день два из трех предприятий холдинга - «Салео -управляющая компания холдинга» (бывший Дзержинский мотороремонтный завод) и «Салео -Гомель» (бывший завод «Гидропривод») - находятся в процедуре банкротства.

Борис Лукомский

С этого года в ликвидации находится и компания «Баниар», в середине 2000-х годов открывшая первый в независимой Беларуси гипермаркет под брендом Bigzz.





Во второй половине 2010-х годов ее фактический владелец Борис Лукомский (71-ая позиция в рейтинге 2019 года) попытался масштабировать розничный проект. Но его старания не увенчались успехом – бренды Bigzz и «Копилка» покинули розничный рынок, а на их торговых площадках хозяйничают сегодня конкуренты.

Юрий Зиссер

Весной прошлого года не стало одного из отцов Байнета Юрия Зиссера (86-е место в 2019 году). На протяжении многих лет известный бизнесмен и меценат боролся с тяжелым недугом, который, к сожалению, смог его одолеть.





Главным наследником его интернет-империи стал дочь Евгения Чернявская, проживающая сейчас в Израиле. Правда, то, что сегодня осталось от бизнеса Зиссера, невозможно назвать «империей»: десятки сотрудников основанных им компаний находится под арестом, включая вдову Юлию Чернявскую, сайт и его материалы признаны «экстремистскими», IT-компания «Релсофт» ликвидируется, а Hoster.by больше не является администратором национальной доменной зоны.

Юрий Чиж

Нет больше в первой сотне когда-то несколько раз возглавлявшего ее Юрия Чижа.





С 2015 года бизнесмен, в прошлом рейтинге занимавший 88-ую строчку, пытается удержаться на плаву под шквалом претензий кредиторов и правоохранителей.





Чтобы хоть как-то удовлетворить запросы первых, он продал или передал часть своих многочисленных активов. В июле Экономический суд Минска признал экономически несостоятельной и ввел санацию в головной компании холдинга Чижа «Трайпле». Санация продлится до середины следующего года с расчетом, что это позволит погасить накопленные финансовые требования кредиторов.





Сам Юрий Чиж весной 2021 года в очередной раз был задержан правоохранительными органами.

Виктор Лемешевский

Виктор Лемешевский долгое время был членом Совета по развитию предпринимательства в Беларуси. Но этот статус не помог бизнесмену, в 2019 году бывшему в топ «Ежедневника» 95-м месте, избежать уголовного преследования, возврата денег в региональный инновационный фонд и потери важного актива –аккумуляторного завода «АйПауэр» под Брестом.





В 2020 году предприятие перешло в руки новых владельцев, среди которых бывший глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков.



