



Самые свежие подробности – в материале banki24.by.





В августе 2020-го Нацбанк Беларуси огранил постоянно доступные операции предоставления ликвидности банкам. Сначала чиновники планировали отменить запрет к середине сентября, но реальность оказалась хуже ожиданий и ограничения неоднократно продлевались.





Августовские решения в прошлом году были реакцией на всплеск девальвационных ожиданий в стране и попытки населения набрать побольше кредитов. Тогда физлица рассчитывали на быстрое ослабление белорусского рубля и таким образом «хеджировали» часть курсовых рисков.





В марте 2021 года НБРБ объявил, что ограничения остаются до особого уведомления. То есть временные запреты стали по сути бессрочными.





В 2021-м регулятор дважды повышал ставку рефинансирования и ставки по операциям с ликвидностью. Однако при этом власти не подняли заслонку с окошка выдачи постоянно доступных рублей.





В Беларуси более 10 лет запрещено кредитование физических лиц (кроме ИП) в иностранной валюте. У данного решения есть обратная сторона: если «зайчик» девальвируется, то это при прочих равных условиях облегчает долговое бремя для заемщиков. Отсюда и спрос на кредиты во время сильного ослабления белорусского рубля.





На фоне нацбанковских ограничений задолженность по потребительским кредитам начала падать с сентября прошлого года. С 1 сентября 2020-го по 1 августа 2021-го она сократилась с 5,884 до 5,209 млрд BYN. Получается, что процесс снижения обязательств физлиц длился аж 11 месяцев.





Изменение задолженности физлиц по кредитам на потребительские нужды отражает следующие процессы. Если задолженность падает, то выдача новых кредитов ниже погашения долгов по старым, если задолженность растет, то верно обратное. Курсовые разницы здесь неприменимы, так как физлицам (за вычетом ИП) доступно только рублевое кредитование.





И вот, на 1 сентября 2021-го размер задолженности составил 5,249 млрд BYN. Это первый прирост обязательств населения после 11-месячного перерыва.





Интересно, что выдача потребительских кредитов на валовой основе все еще отстает от уровней 2020 года. За 8 месяцев 2021-го банки выдали физлицам 4,645 млрд BYN потребительских займов, тогда как годом ранее – 5,582 млрд BYN.





Отдельно за август-2021 выдача потребительских кредитов тоже ниже, чем в 2020-м. Значит белорусы параллельно снизили объемы погашения старых кредитов











