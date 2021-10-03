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«Дыра» в торговле с Россией заметно превысила 4 миллиарда долларов

Отрицательное сальдо во внешней торговле Беларуси с Россией продолжает увеличиваться. Это следует из данных Белстата. Этот показатель в январе-августе превысил 4 миллиарда долларов. Эксперты называют такой перекос одной из наиболее тревожных тенденций.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта pixabay.com

В январе-августе отрицательное сальдо в торговле с Россией было на уровне 4 миллиардов 397,7 миллиона рублей, пишет Udf.name. Для сравнения: в январе-июне этот перекос составлял почти 3,1 миллиарда долларов, а за такой же период 2020 года минус был на уровне 1,1 миллиарда долларов).

Если смотреть по торговле со всеми странами, то отрицательное сальдо чуть превысило 1,4 миллиарда долларов. К примеру, в январе-июле этот показатель был на уровне 1 миллиарда 286 миллионов рублей.

Экспорт белорусских товаров в Россию в январе-августе вырос на 22,1% по сравнению с аналогичным периодом периодом прошлого года — до 10 миллиардов 163,8 миллиона долларов. Но импорт из РФ в нашу страну увеличился за это время еще заметнее — на 46,1%. Из этой страны за январь-август ввезли товаров на 14 миллиарда 561,5 миллиона рублей.

Эксперты Евразийского банка развития прогнозируют, что перекос в торговле с РФ во втором полугодии может чуть выправить ситуация с поставками российской нефти.

— По оценкам ЕАБР, с учетом снизившихся с июня объемов экспорта нефти в Беларусь взаимная торговля стран превысит прошлогодний уровень не менее чем на 10%, составив около 34 миллиардов долларов по итогам 2021 года, — отмечали эксперты ЕАБР.

То есть показатель по товарообороту, по прогнозам аналитиков, превысит прошлогодний, но темпы роста снизятся из-за упавших объемов поставок нефти.
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