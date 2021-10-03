Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта pixabay.com





В январе-августе отрицательное сальдо в торговле с Россией было на уровне 4 миллиардов 397,7 миллиона рублей, пишет Udf.name. Для сравнения: в январе-июне этот перекос составлял почти 3,1 миллиарда долларов, а за такой же период 2020 года минус был на уровне 1,1 миллиарда долларов).





Если смотреть по торговле со всеми странами, то отрицательное сальдо чуть превысило 1,4 миллиарда долларов. К примеру, в январе-июле этот показатель был на уровне 1 миллиарда 286 миллионов рублей.





Экспорт белорусских товаров в Россию в январе-августе вырос на 22,1% по сравнению с аналогичным периодом периодом прошлого года — до 10 миллиардов 163,8 миллиона долларов. Но импорт из РФ в нашу страну увеличился за это время еще заметнее — на 46,1%. Из этой страны за январь-август ввезли товаров на 14 миллиарда 561,5 миллиона рублей.





Эксперты Евразийского банка развития прогнозируют, что перекос в торговле с РФ во втором полугодии может чуть выправить ситуация с поставками российской нефти.





— По оценкам ЕАБР, с учетом снизившихся с июня объемов экспорта нефти в Беларусь взаимная торговля стран превысит прошлогодний уровень не менее чем на 10%, составив около 34 миллиардов долларов по итогам 2021 года, — отмечали эксперты ЕАБР.





То есть показатель по товарообороту, по прогнозам аналитиков, превысит прошлогодний, но темпы роста снизятся из-за упавших объемов поставок нефти.