







Житель Китая отсудил у Tesla $233 тысячи, обвинив компанию в мошенничестве

Суд в Пекине установил, пишет dev.by, что электромобиль подвергся капитальному ремонту после аварии, но клиенту об этом не сообщили. Хан Чао приобрел электромобиль за $58 700 на официальной платформе производителя для продажи подержанных моделей. Суд отклонил заявление компании, что следы сварки не указывают на серьезные проблемы с транспортным средством. Tesla обязали возместить стоимость электромобиля, а также ущерб, превышающий в три раза его цену.





Общая сумма выплат истцу составила $233 тысячи. По данным китайских СМИ, это первый раз, когда Tesla получает такое крупное предписание в стране. В результате акции производителя упали на 0,6%. Сейчас Китай — крупнейший в мире рынок электромобилей, на который рассчитывает Илон Маск для устойчивого повышения прибыли компании. Tesla подала в суд на Хана Чао за повреждение электромобиля и клевету, а также обжаловала решение о мошенничестве.