+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Житель Китая отсудил у Tesla $233 тысячи, обвинив компанию в мошенничестве

Водитель из Китая выиграл судебное дело против Tesla, доказав факт мошенничества при покупке подержанного электромобиля Model S.



Житель Китая отсудил у Tesla $233 тысячи, обвинив компанию в мошенничестве
Суд в Пекине установил, пишет dev.by, что электромобиль подвергся капитальному ремонту после аварии, но клиенту об этом не сообщили. Хан Чао приобрел электромобиль за $58 700 на официальной платформе производителя для продажи подержанных моделей. Суд отклонил заявление компании, что следы сварки не указывают на серьезные проблемы с транспортным средством. Tesla обязали возместить стоимость электромобиля, а также ущерб, превышающий в три раза его цену.

Общая сумма выплат истцу составила $233 тысячи. По данным китайских СМИ, это первый раз, когда Tesla получает такое крупное предписание в стране. В результате акции производителя упали на 0,6%. Сейчас Китай — крупнейший в мире рынок электромобилей, на который рассчитывает Илон Маск для устойчивого повышения прибыли компании. Tesla подала в суд на Хана Чао за повреждение электромобиля и клевету, а также обжаловала решение о мошенничестве.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]