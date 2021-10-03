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Вот это поворот: средняя зарплата падает в рублях, но в долларах обновила двухлетний максимум

Средняя начисленная зарплата белорусов по данным Белстата в августе снизилась до 1463,2 рубля. С учетом среднего курса доллара (2,5095) за этот же месяц, в долларах зарплата обновила двухлетний максимум, превысив $583.

Фото: myfin.by

По сравнению с июлем средняя зарплата выросла на $3, но снизилась на 8,5 рубля. Парадокс случился из-за укрепления белорусского рубля, объясняет myfin.by.

Средняя начисленная зарплата белорусов продолжает расти в валютном эквиваленте уже пятый месяц подряд. В августу был установлен новый двухлетний максимум. Двухлетний минимум был зафиксирован чуть более года назад, в апреле 2020 – $476. Рост зарплаты в августе 2021-го по сравнению с августом прошлого года (в долларовом выражении) составил 14%.

Также стоит учитывать, что средняя начисленная зарплата – это сумма до вычета подоходного и прочих налогов. А значит на руки в среднем выходит примерно на 14% меньше. Если взять август, то получим $501 чистыми. По данным выборочного исследования Белстата о зарплатах за май 2021-го только 23% белорусов зарабатывают $500 и более в месяц.
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