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Стартап выходцев из Wargaming привлёк $500 тысяч

Стартап KitchnenHub с беларускими корнями привлёк 500 тысяч долларов на seed-раунде от Starta Capital и бизнес-ангелов из Беларуси, России и Чехии, инвестировавших через платформу Liqvest.

 Вся компания оценивается в 3 миллиона долларов, пишет dev.by со ссылкой на RB.ru.

Это не первый раунд, который привлекает стартап. Ранее в компанию инвестировали сооснователь PandaDoc Микита Микадо и фонд Smart Partnership Capital. Сумма инвестиций не раскрывается.

KitchenHub организует для ресторанов в США онлайн-продажи еды через различные сервисы доставки. Стартап уже интегрирован с такими сервисами, как Uber Eats, GrubHub, Doordash, Postmates. Всего у KitchenHub более десятка партнеров. Компания фокусируется на рынке «темных кухонь» и виртуальных ресторанов.

Компания была основана в 2019 году. У неё три фаундера — Андрей Мазовка, Максим Усачёв и Евгений Матков. Максим и Андрей раньше работали в Wargaming: Андрей — продуктовым менеджером, Максим — software-инженером.

Три года назад Андрей созрел для своего стартапа, в кофаундеры позвал Максима. Ребята думали сделать приложение для заказа блюд в ресторане с телефона — аналог электронного табло. Идею взялся проверить третий кофаундер — беларус Евгений Матков, который давно живёт в США.
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