



Маркировка Data Matrix представляет собой специализированный код, в котором содержатся оцифрованные данные о каждом конкретном продукте: производитель, наименование продукта, вес, упаковка, вкус и жирность, пишет ВБ. А также сведения о партии продукта, дате выпуска и сроке годности.





Сначала «Савушкин продукт» начал сопровождать цифровыми паспортами белые и желтые сыры, затем сливочное масло, ультрапастеризованное молоко и йогурты в стаканчиках со сроком годности в 50 дней. С 1 декабря коды Data Matrix будут наносится и на все остальные молочные продукты сроком годности до 40 суток.





Нанесение цифрового кода (в обиходе его называют - «честный знак» или «электронный знак») соответствует требованиям российского и белорусского законодательства в области качества и безопасности продукции. Это позволяет не допустить появление на рынке фальсифицированной продукции и сделать прозрачным и полностью контролируемым движение продуктов как внутри страны, так и за ее пределами. Теперь даже обычный покупатель, используя приложение на смартфоне, может проверить легальность представленного продукта. Для российского потребителя - это приложение «Честный знак», а для нашего белорусского покупателя – «Электронный знак». Скачать его можно из стандартных магазинов приложений на всех мобильных платформах.





«Реализация проекта по электронной маркировке продукции – задача непростая, трудоемкая и финансово затратная. Но ее цели благие и значимые. По сути, цифровые паспорта продуктов (уникальный код, который невозможно подделать) должны обеспечить прозрачность продуктового рынка Беларуси и России, избавив его от наличия фальсификатов. Производителям и ритейлерам станет проще идентифицировать товар для складского учета и инвентаризации, а покупатели будут уверены в качестве продукта», – подчеркнули в компании «Савушкин продукт».





Система работает следующим образом: производитель передает оператору (в Беларуси это компания «БелБланкаВыд») полную информацию о продукте для генерации кода. Тот в свою очередь проверяет данные, генерирует код и передает производителю, который наносит его на каждую единицу продукции. Data Matrix формируется из глобального кода товара (GTIN), индивидуального серийного номера и кода проверки.





В настоящее время в магазинах можно встретить молочные продукты как с Data Matrix, так и без него. Это зависит от вида продукции и даты ее изготовления. Белые и желтые сыры, сливочное масло и вся молочная продукция сроком годности более 40 дней (ультрапастеризованное молоко в картонной упаковке TBA и йогурты с длительным сроком годности) выпущенные после 1 сентября, уже все идут с цифровыми паспортами.





При этом законодательство позволяет и дальше выпускать без маркировки «молочку» масса нетто которой составляет 30 граммов и менее, а также упакованной непромышленным способом в объектах розничной торговли, детского питания для детей до 3 лет и специализированного диетического лечебного и диетического профилактического питания.



