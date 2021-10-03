



Название «Кропфлит» составлено из двух слов: crop — «урожай», fleet — «флот». Проект занимается разработкой комплекса «Охват-600». Это роботизированная система, обеспечивающая непрерывную работу шести дронов-опрыскивателей одним оператором. Работа комплекса интегрирована с программным продуктом, который позволяет собирать данные с полей, анализировать и внедрять инструменты цифровой трансформации сельского хозяйства. Таким образом, пишет officelife.media, вся работа со сложным технологическим оборудованием сводится к нажатию кнопки.





На церемонии регистрации выступил глава администрации Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» Александр Ярошенко:





«Убер для сельского хозяйства»: в «Великом камне» появился первый субъект инновационной деятельности

— Сегодня знаменательный день не только для Китайско-Белорусского индустриального парка, но и для центра трансформации научно-технических достижений, который будет построен за счет технико-экономической помощи наших китайских друзей именно в целях привлечения стартапов. Это красивое здание возведено в форме восьмерки, если смотреть сверху. В китайской традиции это знак благосостояния, устойчивости. И мы ожидаем, что наш центр инноваций будет действительно центром притяжения инновационных проектов молодых ученых и предпринимателей, которые смогут здесь реализовать свои идеи. Одиннадцатого июня 2021 года был подписан новый указ № 215, касающийся парка «Великий камень», в соответствии с которым появилась юридическая возможность предоставить льготные условия как резиденту, так и субъекту инновационной деятельности, т. е. стартапу. Пользоваться такими льготными условиями стартап может два года. Для нас важно, чтобы через два года он стал резидентом парка «Великий камень».





Фото предоставлено администрацией инновационного центра





Проект «Кропфлит» практически не имеет аналогов по всему миру. Ближайший аналог в США более затратен и имеет меньшую скорость обработки полей. Стартап запущен два года назад и уже победил в нескольких конкурсах инновационных проектов: Belarus ICT Start-up Award 2021 (организатор — Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси); Agtechinventum (проводится Ассоциацией дилеров сельскохозяйственной техники, Россия); Startup Great Challenge (организован ОАО «Белагропромбанк», индустриальным парком «Великий камень» и Минским городским технопарком).





Устройство позволяет перевозить препараты, воду, дроны — все необходимое, чтобы обеспечить автономную работу на площади 600 га в смену. Также разработан дрон миссии с модулем компьютерного зрения, позволяющий оперативно оцифровывать посевы, готовить полетное задание для дронов-опрыскивателей, чтобы обеспечить их безаварийную эксплуатацию и легкость управления.





С помощью дронов можно осуществлять полив, при этом расход воды — в 40 раз ниже, чем при обычном поливе. Экономят дроны и топливо: его расход в среднем в 12 раз ниже, чем при обработке сельскохозяйственной техникой. А за счет того, что средства защиты наносятся методом мелкодисперсного распыления, они гораздо лучше распределяются. Кроме этого, использование дронов позволяет решить проблему нехватки кадров в сельском хозяйстве и минимизировать риск контакта людей с токсическими веществами.





На церемонии регистрации выступил и помощник генерального директора по развитию индустриального парка господин У Пэн:





— Сегодня для нас большой праздник: первый проект, который находится у нас на акселерации, получает статус субъекта инновационной деятельности. Несомненно, это событие войдет в историю индустриального парка. На прошлой неделе к нашей программе «ИСКРА» присоединился десятый участник. Мы со своей стороны оказываем нашим участникам всевозможную помощь и поддержку. Желаем вам удачи!





Чтобы воспользоваться новой разработкой, фермеры или агропромышленные предприятия могут приобрести комплект дронов и скачать мобильное приложение. Есть еще один путь: не приобретать дрон самостоятельно, а взять его в аренду у компании, которая специализируется на такой деятельности, или у другого владельца дрона. Заявки на обработку поля можно будет размещать внутри мобильного приложения.









Один дрон способен «закрывать» ферму площадью 1 тыс. га. Минимальная цена за один дрон — $15 тыс., норма обработки поля таким дроном — 10 га в час. Такой вариант подойдет для небольших фермерских хозяйств. Крупным хозяйствам эффективнее применять роботизированные комплексы на два и шесть дронов, на прицепном устройстве или на базе шасси типа МАЗ 6312. Стоимость таких комплексов — $70 тыс. и $320 тыс., а обрабатывать они могут от 20 до 60 га в час соответственно. Высота полета дрона над культурой составляет 2–3 метра.





Кроме продажи дронов, «Кропфлит» зарабатывает на количестве обрабатываемых полей, обеспечивая техническую поддержку и заменяя расходные материалы и батарею.





Производство комплексов будет реализовано на территории парка «Великий камень», уже подготовлены необходимые помещения. Проект сейчас в стадии привлечения Seed-инвестиций в размере $520 тыс. Деньги планируется привлекать от инвесторов, в том числе китайских.

В Беларуси 4,5 млн га полей и более 1 тыс. агропромышленных и фермерских хозяйств, все они — потенциальные потребители новой технологии. Еженедельно команда «Кропфлит» выезжает в регионы и проводит демонстрацию работы комплексов перед фермерами. На следующий год компания получила предзаказы на $2,2 млн от клиентов из ЕАЭС, ЕС, Украины. Прорабатываются рынки Латинской Америки, США и Австралии.

«Убер для сельского хозяйства»: в «Великом камне» появился первый субъект инновационной деятельности





Команда «Кропфлит» и проекта «ИСКРА»





Всего в программе «ИСКРА» находятся на акселерации семь стартапов. Планируется, что следующим субъектом инновационной деятельности Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» станет отечественный стартап Needle Med. Он работает в сфере medTech и занимается изготовлением имитации человеческой кожи для тренировки практической работы хирургов.