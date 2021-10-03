



Чаще всего попытки оплатить сопровождает предупреждение: «Сожалеем, но с вашей учетной записи нельзя совершать покупки».





Некоторым клиентам все же удается прорывать блокаду и совершать покупку, пишет Оfficelife.media. Это происходит, когда оплата с белорусских банковских карт все же проходит и подтверждающие СМС приходят на телефон.





Аналитики связывают ограничения, введенные Epic Games, с влиянием американских санкций на Беларусь.