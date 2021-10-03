+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Epic Games ограничил белорусам покупки игр

Американский производитель видеоигр Epic Games начал отказывать белорусским пользователям в приобретении игр в своем магазине. Как отмечают клиенты, Epic Games блокирует финансовые операции с белорусских аккаунтов.


Чаще всего попытки оплатить сопровождает предупреждение: «Сожалеем, но с вашей учетной записи нельзя совершать покупки».

Некоторым клиентам все же удается прорывать блокаду и совершать покупку, пишет Оfficelife.media. Это происходит, когда оплата с белорусских банковских карт все же проходит и подтверждающие СМС приходят на телефон.

Аналитики связывают ограничения, введенные Epic Games, с влиянием американских санкций на Беларусь.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]