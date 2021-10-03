Epic Games ограничил белорусам покупки игр
Американский производитель видеоигр Epic Games начал отказывать белорусским пользователям в приобретении игр в своем магазине. Как отмечают клиенты, Epic Games блокирует финансовые операции с белорусских аккаунтов.
Чаще всего попытки оплатить сопровождает предупреждение: «Сожалеем, но с вашей учетной записи нельзя совершать покупки».
Некоторым клиентам все же удается прорывать блокаду и совершать покупку, пишет Оfficelife.media. Это происходит, когда оплата с белорусских банковских карт все же проходит и подтверждающие СМС приходят на телефон.
Аналитики связывают ограничения, введенные Epic Games, с влиянием американских санкций на Беларусь.
11:53 03/10/2021
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