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Почти 16 миллиардов рублей задолжали банкам белорусы

На 1 сентября белорусы задолжали банкам 15 млрд 961,4 млн рублей. В эту сумму входят платежи по кредитам на потребительские нужды и недвижимость. Если долги по кредитам жилищным неизменно росли с января прошлого года, то по потребительским — постепенно снижались начиная с июля 2020-го. А в сентябре вдруг поползли вверх. Подробную статистику всех изменений опубликовал Нацбанк.


Сейчас людям необходимо выплатить 5 млрд 249,4 млн только по потребительским кредитам. Для сравнения, пишет s13.ru, в августе эта цифра была на 40,1 млн рублей меньше.

Задолженности по жилищным кредитам составляют 10 млрд 712 млн рублей. С начала года объем таких финансовых обязательств перед банками вырос на 651 млн рублей, за месяц — на 107 млн.

Общая сумма долгов за месяц увеличилась на 147,1 млн рублей, а с начала года — на 429,8 млн.
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