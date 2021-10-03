



Сейчас людям необходимо выплатить 5 млрд 249,4 млн только по потребительским кредитам. Для сравнения, пишет s13.ru, в августе эта цифра была на 40,1 млн рублей меньше.





Задолженности по жилищным кредитам составляют 10 млрд 712 млн рублей. С начала года объем таких финансовых обязательств перед банками вырос на 651 млн рублей, за месяц — на 107 млн.





Общая сумма долгов за месяц увеличилась на 147,1 млн рублей, а с начала года — на 429,8 млн.