Подписан новый указ «О добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии». Разбираемся, пишет 015.by, что изменится и сколько можно накопить, если начать прямо сейчас откладывать понемножку из своей зарплаты.

Почему вводят изменения?

Сейчас наниматель платит в Фонд социальной защиты 28% от суммы заработка каждого работника, еще 1% вычитается из зарплаты самого работника и тоже переводится в ФСЗН. Но эти деньги идут не на накопление вашей пенсии, а на выплаты сегодняшним пенсионерам. Отсюда и проблемы этой советской распределительной системы: ваша пенсия по итогу мало зависит от заработка, и шансов вырасти у нее немного, ведь раньше на одного пенсионера приходилось 4 работника, а сейчас — всего 1,7. Причем пенсионеров из-за увеличения продолжительности жизни становится все больше, а работников остается столько же. Так что накопительные пенсии надо считать неизбежностью: они действуют во всех странах с хорошим уровнем пенсионных выплат - пишет Onliner.





По подсчетам главы Минтруда Ирины Костевич, при максимальном трудовом стаже (40 лет для женщин и 45 — для мужчин) и уплате взносов со средней зарплаты пенсия составит 570 рублей. А с учетом дополнительных накоплений за 18 лет пенсия составит уже 900 рублей.





— Это действительно серьезный бонус, который должен подтолкнуть граждан нашей страны задуматься об уровне жизни после выхода на пенсию, — заявила министр в эфире «Беларусь 1».

Что изменится через год?

По указу работники смогут отчислять до 10% заработка на формирование накопительной пенсии. Это было и раньше, но популярностью не пользовалось: на пенсии копили не более 5% работников. Сейчас такой вариант останется добровольным решением, но с оговоркой: в этом случае работодатель должен будет так же переводить деньги на пенсионный счет работника. Нагрузка для нанимателя не должна увеличиться: дополнительные проценты будут высчитывать из обязательных страховых взносов за работника (они составляют 28%).

Ограничений для механизма всего три:

- до пенсии по возрасту вам должно оставаться не менее трех лет;

- переводить можно не более 10% от заработка;

- работодатель в любом случае переводит не более 3% от зарплаты работника.





Величину платежей выбирает будущий пенсионер. Если эта сумма в общей сложности составит до 6% заработка, то работник и наниматель платят одинаково. Все, что выше, платит сам работник.





Если работник решил платить 4%, тогда наниматель платит 3%. Если работник платит 2%, то наниматель тоже платит 2%. Максимальная выплата будет такой: 10% от зарплаты — с работника, 3% — с нанимателя. Итого — 13% от заработка.

По достижении пенсионного возраста застрахованное лицо получает вдобавок к основной пенсии еще и дополнительную. Однако не постоянно, а в течение 5 или 10 лет на выбор. Еще одна выгода пенсионного страхования — взносы по нему не облагаются подоходным налогом.





Страховать пенсии будет только госкомпания «Стравита», а переводить деньги — работодатель.

Сколько можно будет накопить?

Как система будет работать на практике, сказать пока сложно. «Стравита» уже давно предлагает услуги по дополнительному пенсионному обеспечению. Она вкладывает деньги будущих пенсионеров в депозиты белорусских банков, в государственные ценные бумаги, активы «Банка развития» и драгоценные металлы, которые тоже размещаются в государственных банках. Доходность пенсионных накоплений зависит от валюты: в белорусских рублях — 4%, в долларах — 1% (при сроке страхования больше 5 лет).





Попробуем сделать собственный расчет. К примеру, 40-летний механик Сергей официально работает и получает на карту около 1500 рублей зарплаты. Из этих денег он решает отчислять 10% на добровольную накопительную пенсию. Тогда работодатель обязан перечислять туда же еще 3% от заработка (и 25% в ФСЗН вместо обычных 28%).





Представим, что Сергей выйдет на пенсию в 65 лет. Для простоты сделаем расчет в долларах (оптимистично представим, что зарплата в долларовом эквиваленте не изменится). 13% отчислений на добровольную пенсию сейчас — это примерно 200 рублей, или $80.





Ежемесячный взнос — $80; срок уплаты взносов — 25 лет, или 300 месяцев; срок получения дополнительной пенсии — 10 лет. Таким образом:





по достижении пенсионного возраста Сергей будет в течение 10 лет получать к своей стандартной пенсии дополнительно около $240 в месяц;

он также сэкономит на подоходном налоге: за весь период уплаты взносов — примерно $3120;

если уменьшить срок выплаты пенсии до 5 лет, то ежемесячная сумма вырастет до $416.

Однако не все готовы расставаться каждый месяц со сколь-нибудь значительной суммой. Представим, что Сергей готов отчислять на будущую пенсию только 3% ежемесячно, такую же сумму будет переводить и работодатель. При нынешнем заработке мужчины 3% почти равны $20. Повторим расчет для $40. В этом случае дополнительные пенсионные выплаты составят чуть больше $60 каждый месяц в течение 10 лет.

И чем это лучше вклада?

Во-первых, нельзя быть уверенным, что условия вклада будут неизменными все 25 лет, но допустим. Главное условие то же — взносы по $80 в течение 300 месяцев. В итоге получаем сумму в $31 155. Делим ее на 120 месяцев — выходит $260 дополнительной пенсии в месяц.





Во-вторых, налоговый вычет вы за вклад не получите, как и дополнительные проценты от нанимателя. Поэтому пересчитаем сумму еще и без них. Если наниматель не накидывает свои 3% сверху, то вы платите не 13%, а 10% от зарплаты — это $62. Если вносить на депозит только эти деньги, через 25 лет накопится $23 962, то есть, выйдя на пенсию, в течение 10 лет вы будете получать почти $200 ежемесячно.





Если класть каждый месяц по $80 на депозит для вас обременительно, можно попробовать меньшую сумму. Повторим расчет для $20. Через 25 лет таких ежемесячных платежей вы получите дополнительную пенсию в $65 в месяц на протяжении 10 лет. Вот только стоит ли четверть века контролировать ситуацию, чтобы получать такую надбавку?

Откуда брать деньги на пенсии тем, кто не копит?

Для нанимателя, конечно, хорошо, что дополнительные проценты будут высчитывать из обязательных страховых взносов за работника, а не добавлять к имеющимся 28%. Но есть одно но: бюджет ФСЗН не первый год в дефиците, и чтобы платить пенсии, деньги для него поступают из республиканского бюджета (а он тоже в дефиците). Это значит, что для тех, кто копить на пенсию не будет (это не принудительно), выплаты станут только меньше.





С такой проблемой столкнулась Россия, которая попыталась ввести обязательную накопительную пенсионную систему — с 2002 по 2014 год пенсионные взносы там разделяли на части: 16% от зарплаты работника шло в общий пенсионный «котел», еще 6% зачислялось на индивидуальный пенсионный счет человека, на который можно было откладывать и больше. Однако вскоре стало понятно, что бюджет не справляется с такой нагрузкой и инфляция растет быстрее процентов накоплений. Систему в итоге заморозили.

Что говорит эксперт?

Экономический эксперт Катерина Борнукова считает, что накоплениями в предложенном указом виде заинтересуется не более 3—5% работников.





— Сама идея накопительной пенсии для нашей страны, безусловно, полезная. Это неизбежное решение, к которому пришли все развитые общества. Однако я не уверена, что предложения указа будут эффективно работать. Мне видятся как минимум три препятствия этому, — говорит эксперт.





Причина №1: нет обязательных минимальных отчислений





— Людей, которые заботятся об отдаленном будущем, в частности о пенсии, меньшинство. Причем не только у нас, но и в других странах. Сегодняшняя потребность в деньгах обычно важнее, особенно для молодежи. Потому эффективные пенсионные системы предполагают какие-то обязательные минимальные отчисления: больше платить можно, меньше — нет. Так человек обеспечит себе какую-то минимальную накопительную пенсию, — отмечает Катерина Борнукова.





Причина №2: не принято подолгу накапливать сбережения





— В нашей стране за несколько поколений практически уничтожили культуру долгосрочного накопления. Нет подходящего стереотипа поведения. У людей несколько раз пропадали сбережения, гиперинфляция последних десятилетий учила скорее избавляться от денег, — объясняет специалист.





Причина №3: люди ждут кризиса





— И особенно актуальная сейчас проблема — нет доверия к системе, но есть ожидание кризиса. Непонятно, как заставить людей, которые выносят деньги из банков, вложить их в пенсионные фонды. Тем более на десятилетия. Люди понимают, что надежность пенсионной системы прямо связана с устойчивостью экономики государства, — говорит эксперт.





А есть какая-то возможность избежать страновых рисков?





— Некоторые государства, особенно такие небольшие, как Беларусь, для надежности вкладывают деньги в активы других стран. Но трудно сейчас представить, что Беларусь будет изымать какие-то деньги из своей экономики и вкладывать в чужие. Это неприемлемо политически, поэтому инвестировать будут внутри страны, но куда и как — пока не ясно. В начале этого века экономика Беларуси росла и можно было найти подходящие активы. Теперь рост замедлился и есть понимание неизбежности каких-то перемен в ближайшие годы. Какие отрасли как себя поведут — непонятно. Но даже в стабильной экономике следует очень аккуратно соблюдать баланс между доходностью и надежностью. Пример — Россия, которая обязала вкладывать пенсионные деньги в надежные госактивы. Потом оказалось, что доход по ним даже не компенсировал инфляцию. Беларуси полезней всего было бы изучить опыт соседей и следовать удачным стратегиям, — подытоживает Катерина Борнукова.