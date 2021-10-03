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Президент Сальвадора Найиб Букеле опубликовал видео с фермы по майнингу биткоинов, пишет Sputnik, которая работает на вулканической геотермальной энергии.





В июне Букеле заявил, что поручит государственной электротехнической компании LaGeo управлять заводом по добыче биткоинов, который будет работать на "очень дешевой, стопроцентно чистой, стопроцентно возобновляемой энергии с нулевыми выбросами".





Сальвадор официально ввел биткоин в качестве платежного средства 7 сентября, через три месяца после того, как Законодательное собрание страны приняло соответствующий закон. Это подтверждает мнение, что майнинг можно сделать более экологичным, используя широкий спектр возобновляемых источников энергии, отмечает "Хайтек".















