



Об этом пишет Marketing.by со ссылкой на агентство «Минск-Новости».





— Присоединение произошло с 1 октября. Мы уже регистрируем устав, все магазины сети будут принадлежать хладокомбинату. Уже есть решение Мингорисполкома, — сообщил директор хладокомбината Александра Рубинов.





По его словам, произошедшая реорганизация не должна отразиться на покупателях, привыкших заглядывать в полюбившиеся торговые точки.





— Все магазины будут работать, никто не останется закрытым и бесхозным. Часть из них будут сданы в аренду на аукцион другим торговым сетям. Сегодня в Минске большой спрос на эти объекты, поэтому будут открываться хорошие магазины, — заверил Рубинов.





Он сообщил, что другая часть объектов откроется под торговой вывеской «Минского хладокомбината № 2» и брендом с двумя снеговиками.





— Там будут представлены наше вкусное мороженое, напитки, выпечка и другие продукты, которые мы выпускаем и которыми торгуем. Упор будет сделан только на белорусский товар, в частности, на мясопродукты, на которых мы специализируемся. Кроме того, в наших магазинах будут представлены все товары первой необходимости, — сообщил директор.





Уже около 10 лет от «Минского хладокомбината № 2» по Минску работают семь магазинов. По мнению Александра Рубинова, они неплохо себя зарекомендовали.





— Люди отзываются о них хорошо. Мы периодически проводим там акции и продаем мясопродукты, у нас всегда есть свежее мясо, колбасы и субпродукты. Словом, весь необходимый товар, который нужен людям в магазинах у дома. Пока мы оставляем себе основной магазин в «подземном городе» — ТЦ «Столица». На ул. Л. Украинки, 22, большой торговый центр — тоже. Посмотрим, как будет работать, но я думаю, что будет. На ул. Н. Орды, 35, — большой объект, который уже работает как магазин хладокомбината. Впрочем, как и магазины на пр. Рокоссовского, 89, и ул. Плеханова, 75, которые тоже уже работают под нашей вывеской.





По его словам, в течение следующей недели руководство сети определиться, какие магазины следует оставить себе, а какие будут выставлены на аукцион.





— Спрос от сетей очень высок: «Виталюр», «Соседи», «Простор» хотят взять под крыло такие магазины, поскольку все они расположены, что называется, у дома, а значит, пользуются спросом. Торговая сеть «Радзивилловский» несколько себя дискредитировала. И длится это не месяц и не два, а, вероятно, последний год. Поэтому мы будем открывать магазины под нашим брендом. Может где-то и оставим большую вывеску, что это был магазин «Радзивилловский», но это, скорее всего, будет название: «Радзивилловский хладокомбината № 2».





Торговая сеть под брендом «Радзивилловский» создана в 2003 г. Она включала три универсама и кафе «Маэстро». В 2021 г. сети принадлежали 29 магазинов, а также объекты общественного питания.





«Минский хладокомбинат № 2» создан в 1950 г. Сейчас это многофункциональное предприятие, включающее производство, оптовую и розничную торговлю, общественное питание. Основа производства — мороженое, а также безалкогольные газированные напитки, питьевая вода, пельмени, булочно-кондитерские изделия. Производственные мощности хладокомбината по производству мороженого — одни из крупнейших в стране. Его продукция поставляется во все регионы Беларуси, а также в Россию, Азербайджан, Казахстан и Китай.