+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Украинцы заняли первое место в мире по владению криптовалютами

В Украине насчитали более 5,5 млн владельцев криптовалют, в Беларуси таковых более 350 тысяч.


По итогам прошлого года, почти 13% украинцев владели той или иной криптовалютой, пишет Naviny.online. По этому показателю Украина обгоняет США, Венесуэлу и Россию.


Источник: triple-a.io

В 2020 году более 5,5 миллионов украинцев владели теми или иными криптовалютами, что выводит Украину на первое место по проценту населения, которое владеет криптоактивами. Об этом со ссылкой на рейтинг платформы Triple A пишет Давид Кириченко в своей статье на профильном ресурсе Bitcoin Magazine.

Продолжение читайте здесь.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]