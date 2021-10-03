+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Лукашенко: одна Россия может потребить то, что производит Беларусь

Президент Беларуси заявил, что страна может обойтись без Европейского союза, потому что в мире много друзей и партнеров.

© Pixabay


Одна Россия может потребить то, что производит Беларусь, но есть и другие друзья, заявил Александр Лукашенко в интервью журналисту американского телеканала CNN Мэтью Чэнсу.

ОН заверил журналиста, пишет Sputnik, что страна может обойтись без Евросоюза, потому что в мире достаточно друзей и партнеров. Лукашенко заметил, что мир тесен, но он огромен, а то, что производит Беларусь элементарно может потребить одна Россия.

"А у нас еще есть полуторамиллиардный Китай - наши друзья. Мы там продадим еще что-то", - заявил Лукашенко.

Лукашенко также назвал и другие страны, с которыми установлены "нормальные отношения": Турцию, Иран, Пакистан, Индию.

"Мы обходимся без вас. Без вас и без Америки. Обойдемся и в будущем", - подчеркнул Лукашенко обращаясь к Мэтью Чэнсу.

Лукашенко подчеркнул, что не существует доказательств, которые свидетельствовали бы о его желании отомстить Евросоюзу за санкции. Он добавил, что Беларусь является центральноевропейской и небольшой по размеру страной, поэтому он не может "диктовать условия полумиллиарду человек".

Лукашенко заметил, что мстить могут только слабые люди, а он себя таковым не считает.

"Вы меня что, за безумца считаете?"

Александр Лукашенко отверг предположения о том, что в ответ на санкции белорусская сторона использует мигрантов, чтобы отомстить Евросоюзу.

"Вы можете чем-нибудь доказать, что я решил отомстить Европейскому союзу? Вы меня что, за безумца считаете?" - спросил Лукашенко.

И добавил: "Я не думаю, что вы считаете меня безумцем. В противном случае сюда бы не приехали. Поэтому я не собираюсь никому мстить".

По его утверждению, это Великобритания, откуда родом Мэтью Чэнс, мстит Евросоюзу, потому что вышла из ЕС.

Александр Лукашенко предложил журналисту отправиться в любой момент на белорусскую границу и лично ознакомиться с тем, что там происходит. Мэтью Чанс ответил, что съемочная группа хотела бы посетить беженцев, застрявших на границе.

"Там 30 с лишним человек, которых мы одеваем, кормим и обогреваем. А по ту сторону - колючая проволока и стоят польские солдаты с автоматами. И покажем вам некоторые вещи, где травили собаками людей, избивали, применяли электрошокеры для того, чтобы выдавить людей, выбросить с территории Польши", - заметил Адександр Лукашенко.

Он также обратил внимание, что беженцы не в Польшу следовали и не в Литву, а в Германию, куда их позвали.


Интервью телекомпании CNN

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью американской телекомпании CNN 30 сентября.

О том, что интервью возможно, было заявлено в ходе "Большого разговора с президентом" 9 августа. Тогда корреспондент CNN попросила Лукашенко о дополнительной встрече.

Лукашенко поставил одно условие: дать в эфир все, что он скажет, без купюр.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]