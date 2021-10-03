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Одна Россия может потребить то, что производит Беларусь, но есть и другие друзья, заявил Александр Лукашенко в интервью журналисту американского телеканала CNN Мэтью Чэнсу.





ОН заверил журналиста, пишет Sputnik, что страна может обойтись без Евросоюза, потому что в мире достаточно друзей и партнеров. Лукашенко заметил, что мир тесен, но он огромен, а то, что производит Беларусь элементарно может потребить одна Россия.





"А у нас еще есть полуторамиллиардный Китай - наши друзья. Мы там продадим еще что-то", - заявил Лукашенко.





Лукашенко также назвал и другие страны, с которыми установлены "нормальные отношения": Турцию, Иран, Пакистан, Индию.





"Мы обходимся без вас. Без вас и без Америки. Обойдемся и в будущем", - подчеркнул Лукашенко обращаясь к Мэтью Чэнсу.





Лукашенко подчеркнул, что не существует доказательств, которые свидетельствовали бы о его желании отомстить Евросоюзу за санкции. Он добавил, что Беларусь является центральноевропейской и небольшой по размеру страной, поэтому он не может "диктовать условия полумиллиарду человек".





Лукашенко заметил, что мстить могут только слабые люди, а он себя таковым не считает.

"Вы меня что, за безумца считаете?"

Александр Лукашенко отверг предположения о том, что в ответ на санкции белорусская сторона использует мигрантов, чтобы отомстить Евросоюзу.





"Вы можете чем-нибудь доказать, что я решил отомстить Европейскому союзу? Вы меня что, за безумца считаете?" - спросил Лукашенко.





И добавил: "Я не думаю, что вы считаете меня безумцем. В противном случае сюда бы не приехали. Поэтому я не собираюсь никому мстить".





По его утверждению, это Великобритания, откуда родом Мэтью Чэнс, мстит Евросоюзу, потому что вышла из ЕС.





Александр Лукашенко предложил журналисту отправиться в любой момент на белорусскую границу и лично ознакомиться с тем, что там происходит. Мэтью Чанс ответил, что съемочная группа хотела бы посетить беженцев, застрявших на границе.





"Там 30 с лишним человек, которых мы одеваем, кормим и обогреваем. А по ту сторону - колючая проволока и стоят польские солдаты с автоматами. И покажем вам некоторые вещи, где травили собаками людей, избивали, применяли электрошокеры для того, чтобы выдавить людей, выбросить с территории Польши", - заметил Адександр Лукашенко.





Он также обратил внимание, что беженцы не в Польшу следовали и не в Литву, а в Германию, куда их позвали.



Интервью телекомпании CNN

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью американской телекомпании CNN 30 сентября.





О том, что интервью возможно, было заявлено в ходе "Большого разговора с президентом" 9 августа. Тогда корреспондент CNN попросила Лукашенко о дополнительной встрече.





Лукашенко поставил одно условие: дать в эфир все, что он скажет, без купюр.











