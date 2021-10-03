Почти треть семей в Беларуси имеют доход в среднем на человека меньше 500 рублей

Белстат опубликовал данные по распределению среднедушевых располагаемых ресурсов за первое полугодие. С одной стороны, 95,8% живут выше уровня прожиточного минимума. С другой — почти треть домашних хозяйств располагает средним доходом на человека меньше 500 рублей.