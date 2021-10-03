Почти треть семей в Беларуси имеют доход в среднем на человека меньше 500 рублей
Белстат опубликовал данные по распределению среднедушевых располагаемых ресурсов за первое полугодие. С одной стороны, 95,8% живут выше уровня прожиточного минимума. С другой — почти треть домашних хозяйств располагает средним доходом на человека меньше 500 рублей.
Среднедушевые располагаемые ресурсы — это объем средств, которыми располагало домашнее хозяйство для обеспечения всех своих расходов и сбережений за отчетный период в расчете на члена домашнего хозяйства.
Так, пишет s13.ru, по Белстату, 2% домашних хозяйств имеют меньше 250 рублей на человека. Самый большой сегмент по доходам в стране — 500—600 рублей (16,5%). 3,9% домашних хозяйств страны могут похвастать средним доходом на каждого более 1500 рублей. В Гродненской области таких 3,2%. В столице этот показатель в 5 раз больше, чем в Могилевской области.
08:26 03/10/2021
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