Об этом в ходе IX Международного Конгресса исследователей Беларуси, проходящего 1-3 октября в Каунасе, рассказал директор Центра экономических исследований BEROC (Киев) Павел Данейко.





Thinktanks.by приводит выдержки из его выступления:

О частном бизнесе

В 2012 году занятых в частном секторе было только 37,8%. В 2019 году их количество увеличилось уже до 44,7%. То есть значительная часть населения работает в частном бизнесе.





В то же время, согласно расчетам Исследовательского центра ИПМ на основании данных Белстата, в 2012 году 44,8% белорусского экспорта приходилось на нефть, нефтепродукты, калий и трубопровод, 24,4% - на государственные коммерческие предприятия и 30,8% - на частные и иностранные компании.





Но в 2019 году ситуация существенно изменилась. На нефть, нефтепродукты, калий и трубопровод стало приходиться 23,6% белорусского экспорта, на государственные коммерческие предприятия – 20%, а на частные и иностранные компании – 56,4%.





Павел Данейко напомнил результаты исследования GEM-2019, согласно которому в Беларуси уровень предпринимательства средний для стран Восточной Европы, но в нем ключевую роль играют технологические инициативы.





От экономической составляющей Павел Данейко перешел к теме белорусского общества. Он привел данные исследования «Евромонитор» за 2017 год, которое показало, что белорусы по поддержке частной собственности занимают третье место в Европе после Албании и Дании.





В мировом рейтинге экономических ценностей GIEM-2020, белорусы оказались на 15-м месте.





«Как это все получилось? Благодаря отсутствию приватизации», - пояснил Павел Данейко. По его словам, в России и в Украине приватизация была проведена плохо, а в Беларуси такого опыта не было вообще. Поэтому белорусский бизнес вырос не благодаря альянсу с чиновниками, а вопреки.





«И мы точку перелома фиксируем где-то в 2005 году. Тогда в опросах население впервые прозвучало, что бизнесмены – хорошие люди», - отметил Данейко.





Он подчеркнул, что Беларусь получила частный сектор с очень высокой долей производства и позитивное отношение населения к частному бизнесу.

О реформах

Вместе с тем, на взгляд Павла Данейко, Беларусь нуждается в реформировании.





Он выделил семь ключевых направлений реформ:





- Правовая система

- Наука и образование

- Реструктуризация госсектора

- Формирование отраслевых политик

- Пенсионная система

- Формирование финансовых рынков

- Система здравоохранения





В то же время Павел Данейко не стал прогнозировать, когда может произойти трансформация системы.





Однако в дальнейшем в ходе полемики, экономист отдельно остановился на понятии «реформы» и что они меняют. По мнению Павла Данейко, речь идет об изменении ценностной системы общества.





«Все реформы, проведенные в Центральной и Восточной Европе нельзя назвать провалом. Но их результаты – не то, что ожидали жители этих стран. Есть простые инструменты, когда мы говорим об успехах или неуспехах в экономике. Это разрыв между странами ОСЭР и странами Центральной и Восточной Европы. Для того, чтобы этот разрыв сокращался, нужно было, чтобы средний ежегодный рост экономик данных государств составлял 3%. Только две страны прошли этот барьер – Польша и Эстония. Две страны, которые сделали кардинально разные реформы. Но в результате стечения обстоятельств, в результате напряженного внутреннего диалога там нашли решения, которые оказались более-менее оптимальными», - рассказал Павел Данейко.





Он пояснил, что реформаторов подвело «фабричное мышление». Казалось, что если правильно написать инструкцию, все ее прочитают и будут выполнять. После чего жизнь наладится. Но выяснилось, что одни и те же стимулы и раздражители в разных ценностных системах приводят к разным результатам.





Экономист обратил внимание на приведенные ранее данные мирового рейтинга экономических ценностей GIEM-2020, в котором рассматривалось восприятие предпринимательства.





«Для тех, кто исповедует экономические ценности, предпринимательство – это игра с возрастающей суммой. То есть все участники игры заработают больше. А вот для ортодоксальных обществ – это игра с нулевой суммой. То есть, если я выиграю, то кто-то проиграет. Поэтому если вы протестанту в США даете помощь в трудную минуту, он ее берет для того, чтобы начать действовать. А если вы даете в ортодоксальном обществе эту помощь, то ее берут, чтобы взять еще раз», - высказал свою точку зрения Павел Данейко.





Он напомнил, что одни и те же реформы, например, в Болгарии и Чехии привели к разным результатам.





«Поэтому ключевая штука – это трансформация ценностной системы» - резюмировал экономист.



