На VI Всебелорусском народном собрании в феврале 2021 года Александр Лукашенко предложил поэтапно внедрять элементы накопительной пенсионной системы. При этом ему видится правильным сохранить статус государства как оплота гарантированной пенсионной поддержки. 27 сентября был подписан указ № 367 «О добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии». Указом с 1 октября 2022 года вводится дополнительный вид пенсионного страхования – добровольное страхование дополнительной накопительной пенсии с финансовой поддержкой государства.

Кто может участвовать в программе

Как пояснили в Минтруда и соцзащиты, право участвовать в новом страховании предоставляется работникам, за которых их работодателями уплачиваются обязательные взносы в бюджет фонда соцзащиты населения. Вступать в новую программу можно не позднее, чем за три года до достижения общеустановленного пенсионного возраста.

Тариф накопительного взноса

Уплачивать дополнительные взносы на накопительную пенсию работники будут за счет собственных средств. При этом задействуется механизм государственного софинансирования будущей накопительной пенсии.

Работник наряду с обязательным 1-процентным взносом в бюджет фонда может, по желанию, уплачивать дополнительный взнос на накопительную пенсию по выбранному им тарифу, но не более 10 процентов от фактического заработка.

В случае участия работника в данной программе работодатель обязан будет уплатить дополнительный взнос на накопительную пенсию – соразмерно тарифу взноса работника, но не более 3 процентных пунктов. При этом общий взнос работодателя на социальное (пенсионное) страхование не увеличится. Для него будет соразмерно уменьшен тариф обязательного 28-процентного страхового взноса на пенсионное страхование.

Страховщик по новому страхованию

Добровольное страхование дополнительной накопительной пенсии будет осуществляться республиканским унитарным страховым предприятием «Стравита».

Порядок вступления в новую программу и участие в ней

Работники, желающие формировать дополнительную накопительную пенсию, смогут с 1 октября 2022 года подавать заявление и заключать договор непосредственно у страховщика или в электронном виде через официальный сайт страховщика.

Дополнительные взносы на накопительную пенсию в «Стравите» будут ежемесячно перечисляться работодателем по заявлению работника. В связи с уплатой взносов на дополнительную накопительную пенсию работнику предоставляется льгота по подоходному налогу. При достижении общеустановленного пенсионного возраста страховщиком работнику ежемесячно будет выплачиваться дополнительная накопительная пенсия в течение 5 или 10 лет (по выбору).

Предусматривается возможность наследования накопительной пенсии. Указом утверждено положение, детально регламентирующее порядок и условия осуществления добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии, включая права и обязанности работника и страховщика.

Почему только «Стравита»?

Как отметил в комментарии Blizko.by старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб, «с одной стороны у нас привыкли предоставлять госкомпаниям монопольные права на ту или деятельность, с другой стороны, говорили, что на эти пенсионные выплаты будут гарантии государства и понятно, почему выбрана именно государственная компания, а не частная».

Третьим фактором стало то, что именно через «Стравиту» и ранее шло абсолютное большинство ныне существующего добровольного страхования пенсий. «Поэтому выбор понятен и не удивляет, но не понятен механизм, как государство будет обеспечивать сохранность и прирост средств, которые будут собираться. Вероятнее всего, что собранные средства будут инвестироваться исключительно в облигации Минфина, возможно, это будут облигации других финансовых учреждений, как вариант Банк Развития», – считает эксперт.

При этом он заметил, что после запуска системы, объемы страхования будут на порядок больше, чем сейчас (около 5%).

«То, что через государственную страховую компанию средства будут вкладываться в госбумаги, возникает очень серьезный конфликт интересов между Минфином и теми, кто собирается преумножать собранные средства, а также самими вкладчиками. Одна сторона захочет получить максимальную доходность при минимальных рисках. А интересы государства в лице Минфина – размещать облигации под возможно меньший процент, возможно меньшую доходность. И тут получается и тем, и другим управляет государство. Что получат пенсионеры, в конечном счете, в результате такого конфликта интересов – очень большой вопрос», – заключил Вадим Иосуб.

Как с пенсией сейчас?

Сегодня в стране действует солидарная пенсионная система, когда работник и работодатель отчисляют проценты от заработной платы в Фонд социальной защиты населения, откуда идут средства на начисление пенсий.

Реальный размер пенсий (с учетом роста цен) в августе 2021 года вырос по сравнению с июлем на 0,1%, свидетельствуют данные Белстата. По сравнению с августом прошлого года реальный размер пенсий снизился на 3,6%. Реальный размер пенсий в Беларуси снижался ранее семь месяцев подряд. В январе 2021 года – уменьшился на 1,1%, феврале – на 1,9%, марте – на 0,7%, апреле – также на 0,7%, мае – на 0,7%, июне – на 0,7%, июле – на 0,1%.

С 1 сентября 2021 года в соответствии с указом от 20 августа № 317 повышены все виды трудовых пенсий (по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца). На перерасчет по данному указу до конца года будет направлено 306,8 миллиона рублей, а в целом на выплату пенсий в 2021 году – порядка 14,8 миллиарда рублей.

В результате перерасчета основные размеры трудовых пенсий повышен на 7%. Средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в сентябре по оценке составил почти 545 рублей и увеличился на 6,3% по сравнению с августом 2021 года (512 рублей) и на 12% по сравнению с сентябрем 2020 года (486 рублей).

На учете в органах по труду, занятости и социальной защите в августе 2021 года состояло 2 млн. 425,3 тысячи пенсионеров. Средний размер назначенных им пенсий составил 484,9 рубля, что в 2,25 раза превысило официальный бюджет прожиточного минимума для этой категории населения. Соотношение к средней зарплате составило 33%.



