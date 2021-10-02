Новый резидент "Великого камня" будет разрабатывать электрооборудование для транспорта
В Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" зарегистрирован новый резидент, который создаст научно-исследовательский и опытно-конструкторский центр по разработке и производству комплектов гибридных электрических трансмиссий.
"Компания будет осуществлять разработку полного цикла, производство и адаптацию комплекта гибридного привода, накопителя энергии, силовой электроники и системы управления для транспортных средств", - говорится в сообщении на сайте парка.
Индустриальный парк "Великий камень" возводится в 25 км от Минска как площадка для работы высокотехнологичных компаний со всего мира. На территории более 8 тыс. га введен специальный правовой режим сроком на 50 лет. Также парк наделен статусом территориальной особой экономической зоны в рамках ЕАЭС. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных, пишет interfax.by
18:30 02/10/2021
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