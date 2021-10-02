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Opel закрыл свой завод до 2022 года - нехватка микрочипов

Приостановка производства из-за нехватки микрочипов – типичная история для многих производителей в этом году.

 Но все же перерыв в работе длится обычно дни, максимум недели. Opel вознамерился пойти на рекорд.

Как пишут "Колеса", нехватка электронных комплектующих вынудила руководство Opel прекратить работу завода в Тюрингии (Германия) как минимум на три месяца. Простой может продлиться и дольше, если дефицит микрочипов не будет устранен или хотя бы не ослабнет.

Как напоминает портал, глобальный дефицит микрочипов разразился в начале этого года и привел к серьезным проблемам во всех высокотехнологичных секторах мировой экономики. Причина дефицита – перераспределение заказов на процессоры в результате пандемии COVID-19 и локдаунов: в 2020 году спрос на автомобили упал, поэтому их производители сократили закупки электронных комплектующих, тогда как спрос на компьютеры, смартфоны, игровые приставки и бытовую технику у сидящего на карантине населения, наоборот, вырос. Производители микрочипов отреагировали на изменение спроса и в 2021 году выделили больше мощностей на потребительскую электронику и меньше на автомобили.

фото носит иллюстративный характер

Первые месяцы этого года автомобильные компании еще как-то держались на складских запасах, а с весны посыпались новости о простоях заводов, отказах от напичканных микрочипами опций и недоукомплектованной продукции. Время ожидания казанных машин резко выросло – до года в случае с Mercedes-Benz.
Новость о закрытии завода Opel в Айзенахе выбивается из общего ряда, потому что прежде никто так надолго работу не останавливал. Речь шла о днях, неделях, максимум – месяце, а тут предприятие "выключают" сразу на три месяца и без гарантий возобновления производства после Нового года. 1300 сотрудников предприятия переведены на сокращенный рабочий день, то есть все-таки будут получать зарплату во время простоя.

Хотелось бы верить, что дефицит микрочипов прекратится в следующем году. Увы, это не так, и "Колеса" объясняют почему. Производители компьютеров, бытовой техники, автомобилей и вообще всего, что содержит сложную электронику, стали делать заказы с запасом по количеству, то есть только усилили дефицит. Разрядка может случиться лишь после расширения производственных мощностей у электронщиков, но они в этом не сильно заинтересованы, так как после стабилизации спроса новые мощности будут простаивать и приносить убытки. В связи с этим ряд автопроизводителей, в том числе Tesla, собираются производить микрочипы сами и рассчитывают в этом на поддержку властей, но дело это хлопотное и небыстрое. Короче говоря, никто точно сейчас не может сказать, когда и в результате каких событий дефицит микрочипов закончится.
abw.by
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