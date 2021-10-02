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Уже можете проверять: МНС начислило транспортный налог для владельцев авто

Министерство по налогам и сборам начислило авансовый платеж по транспортному налогу для владельцев авто. Его первую часть нужно уплатить до 15 декабря 2021 года.


В министерстве отмечают, что плательщиками авансового платежа за 2021 год признаются физические лица, за которыми по состоянию на 1 января 2021 года зарегистрированы транспортные средства, не прошедшие техосмотр.

Уплата авансового платежа производится на основании извещения налогового органа, которое будет направлено в адрес физлиц по почте либо в личный кабинет плательщика не позднее 1 ноября 2021 года. Срок уплаты авансового платежа — не позднее 15 декабря 2021 года.

В то же время, произвести его уплату можно и до получения извещения через систему ЕРИП. Доплата транспортного налога за 2021 будет производиться не позднее 15 ноября следующего года на основании извещения налоговой, которое будет направлено плательщикам не позднее 1 сентября 2022 года.

При уплате авансового платежа через систему ЕРИП физическому лицу необходимо знать свой учётный номер плательщика (УНП). 

Такую информацию можно получить одним из следующих способов: 

ввести свой идентификационный номер либо Ф. И. О. и номер документа, удостоверяющего личность, перейдя по ссылке;
уточнить УНП в любом налоговом органе (при обращении с документом, удостоверяющим личность).
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