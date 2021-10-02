



В министерстве отмечают, что плательщиками авансового платежа за 2021 год признаются физические лица, за которыми по состоянию на 1 января 2021 года зарегистрированы транспортные средства, не прошедшие техосмотр.





Уплата авансового платежа производится на основании извещения налогового органа, которое будет направлено в адрес физлиц по почте либо в личный кабинет плательщика не позднее 1 ноября 2021 года. Срок уплаты авансового платежа — не позднее 15 декабря 2021 года.





В то же время, произвести его уплату можно и до получения извещения через систему ЕРИП. Доплата транспортного налога за 2021 будет производиться не позднее 15 ноября следующего года на основании извещения налоговой, которое будет направлено плательщикам не позднее 1 сентября 2022 года.





При уплате авансового платежа через систему ЕРИП физическому лицу необходимо знать свой учётный номер плательщика (УНП).





Такую информацию можно получить одним из следующих способов:





ввести свой идентификационный номер либо Ф. И. О. и номер документа, удостоверяющего личность, перейдя по ссылке;

уточнить УНП в любом налоговом органе (при обращении с документом, удостоверяющим личность).