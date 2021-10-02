Спасателям 1 октября в 17.28 поступило сообщение о пожаре в одноэтажном кирпичном здании цеха технической дроби на территории ОАО "Могилевский металлургический завод" по ул.Курако.





В результате происшествия повреждены 80 кв.м шиферной кровли. Пострадавших нет. Техпроцесс предприятия не нарушен. Причина пожара устанавливается.