+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Moody's изменило прогноз по Беларуси со "стабильного" на "негативный"

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочные рейтинги эмитента Беларуси в иностранной и национальной валюте и приоритетные необеспеченные рейтинги в иностранной валюте на уровне B3, но изменило прогноз по рейтингу со "стабильного" на "негативный", говорится в пресс-релизе агентства.

Moody's изменило прогноз по Беларуси со "стабильного" на "негативный"
Moody's не является официальным рейтингующим агентством Беларуси и присваивает рейтинги суверену по своей инициативе.

"Ключевыми факторами изменения прогноза на "негативный" являются повышенные риски рефинансирования долга с учетом ужесточения экономических и финансовых санкций, ограничивающих возможности финансирования, а также ограниченные резервы Беларуси, что снижает способность противостоять дальнейшим потрясениям в условиях повышенной политической нестабильности", - говорится в пресс-релизе.

В то же время подтверждение рейтингов на уровне "B3" отражает мнение Moody's, что в течение следующих 12-18 месяцев рефинансирование внешнего долга будет поддерживаться накопленными страной резервами и продолжающейся финансовой поддержкой со стороны России. "Беларусь извлекает выгоду из относительно высокого уровня благосостояния на душу населения, несмотря на неэффективность ее экономики, в которой доминирует государственный сектор. Кроме того, подтверждение также принимает во внимание умеренный уровень государственного долга, хотя финансовая устойчивость по-прежнему зависит от высокой зависимости от долга в иностранной валюте и высокого уровня государственной собственности", - отмечается в сообщении.

Moody's отмечает, что усиление западных санкций приведет к ухудшению экономической ситуации, что скажется на налоговых поступлениях и, в частности, на доходах от внешнеэкономической деятельности. Кроме того, на бюдж� � в ближайшие годы окажет давление потенциальная необходимость оказания финансовой поддержки крупным госпредприятиям, на которые распространяются санкции. В связи с этим Moody's прогнозирует дефицит бюджета Беларуси на уровне 2,6% ВВП в 2022 году после аналогичного исполнения бюджета в 2021 году. При этом дефицит может стать значительно большим, если материализуются риски ухудшения ситуации, связанные с ужесточением санкций, полагают эксперты агентства.

Они также констатируют, что доступ Беларуси к западным финансовым рынкам фактически закрыт после введения финансовых санкций со стороны ЕС и Великобритании. На этом фоне в феврале 2023 года Беларуси предстоит погашение еврооблигаций на $800 млн, что увеличит ее финансовые потребности в ближайшие годы.


В то же время жесткие экономические и финансовые санкции увеличат зависимость Беларуси от России, которая является основным источником финансирования республики. "Экономические связи между обеими странами, вероятно, еще больше укрепятся, поскольку Беларусь стремится увести свой экспорт с западных рынков. Moody's ожидает, что интеграция Беларуси с Россией будет углубляться, чтобы получить экономическую и финансовую поддержку. В результате кредитный профиль Беларуси будет по-прежнему сильно зависеть от ее отношений с Россией, которые в прошлом были нестабильными", - отмечается в пресс-релизе.

При этом Moody's ожидает, что Россия останется основным источником непредвиденного финансирования для Беларуси, о чем свидетельствует ранее предоставленный кредит в размере $1,5 млрд и "недавнее обязательство России предоставить около $600 млн к концу 2022 года с возможностью дальнейшей финансовой поддержки в рамках переговоров по усилению интеграции между двумя странами".
Интерфакс
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]