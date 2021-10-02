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Венесуэла деноминировала свою валюту в миллион раз

Власти Венесуэлы с 1 октября деноминировали венесуэльский боливар в 1 млн раз, сообщает Укринформ.


Также в обращение вводятся новые банкноты без шести нулей.

По мнению венесуэльских властей, такое решение облегчит как наличные операции, так и бухгалтерские расчеты в боливарах, которые теперь больше не требуют жонглирования почти бесконечными рядами нулей.

При старой системе двухлитровая бутылка газированной воды могла стоить более 8 млн боливаров. Многие из этих купюр были дефицитными, поэтому людям приходилось платить плотной пачкой других купюр с меньшим номиналом.

Отмечается, что деноминация в Венесуэле проводится уже в третий раз за последние 13 лет. В 2008 году местный боливар "потерял" 3 нуля, а в 2018 году - 5.

По прогнозам Международного валютного фонда, в этом году инфляция в Венесуэле составит около 5500%.
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