



Также в обращение вводятся новые банкноты без шести нулей.





По мнению венесуэльских властей, такое решение облегчит как наличные операции, так и бухгалтерские расчеты в боливарах, которые теперь больше не требуют жонглирования почти бесконечными рядами нулей.





При старой системе двухлитровая бутылка газированной воды могла стоить более 8 млн боливаров. Многие из этих купюр были дефицитными, поэтому людям приходилось платить плотной пачкой других купюр с меньшим номиналом.





Отмечается, что деноминация в Венесуэле проводится уже в третий раз за последние 13 лет. В 2008 году местный боливар "потерял" 3 нуля, а в 2018 году - 5.





По прогнозам Международного валютного фонда, в этом году инфляция в Венесуэле составит около 5500%.