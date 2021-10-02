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Российский бизнесмен заплатит полмиллиарда Минюсту США

Российский бизнесмен Олег Тиньков и Министерство юстиции США достигли мирового соглашения, по условиям которого предприниматель заплатит 506 миллионов долларов для урегулирования налоговых претензий. Как сообщает РБК, эта сумма складывается из налоговых потерь США с учетом процентов и штрафов.





На слушаниях в Окружном суде Северной Калифорнии Тиньков признал свою вину. Представитель бизнесмена сказал, что Тиньков для выплаты долгов и штрафов не будет продавать акции TCS Group (материнской компании «Тинькофф банка»).

О том, что Тиньков договорился с властями США об урегулировании налоговых претензий, сообщалось 18 сентября. Но тогда условия мирового соглашения не были известны. Окончательное решение по мировому соглашению пока не вынесено. Ожидается, что суд утвердит его на заседании 29 октября.

Минюст США обвинял Олега Тинькова в том, что он при отказе от американского гражданства в 2013 году предоставил недостоверную налоговую отчетность, скрыв активы и доходы примерно на миллиард долларов.
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