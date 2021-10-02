«Если популярные ресторан, парикмахерская, СТО убыточны на протяжении 5-10 лет, значит, это кому-то выгодно? Мы начинаем кампанию по поиску этих „кому-то“», — цитата из поста.





Сообщается, что акция по выявлению лжеубыточных фирм будет проведена «в ближайшее время», в ней будут участвовать сотрудники различных подразделений, и она будет «самой продуманной».





По существующей практике, убыточные компании в Беларуси находятся на особом учете в налоговых службах, руководство таких фирм регулярно отчитывается перед руководством инспекций о причинах допущенных убытков и планах по выходу на безубыточную (прибыльную) работу.