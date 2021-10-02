Столичные налоговики анонсировали проверки хронически убыточных компаний
Управление оперативных мероприятий МНС по Минску сообщило в своем телеграм-канале о начале акции по выявлению неучтенных доходов в компаниях, которые декларируют убыточную деятельность.
«Если популярные ресторан, парикмахерская, СТО убыточны на протяжении 5-10 лет, значит, это кому-то выгодно? Мы начинаем кампанию по поиску этих „кому-то“», — цитата из поста.
Сообщается, что акция по выявлению лжеубыточных фирм будет проведена «в ближайшее время», в ней будут участвовать сотрудники различных подразделений, и она будет «самой продуманной».
По существующей практике, убыточные компании в Беларуси находятся на особом учете в налоговых службах, руководство таких фирм регулярно отчитывается перед руководством инспекций о причинах допущенных убытков и планах по выходу на безубыточную (прибыльную) работу.
10:41 02/10/2021
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