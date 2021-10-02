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CNN пугает зрителей экономической катастрофой США: дефолт может случиться 19 октября

Американский телеканал CNN заявляет, что 19 октября 2021 года может стать катастрофой для экономики США. Медиа полагает, что страна на грани дефолта.

В августе лимит госдолга довели до $28,4 трлн. С тех пор, как считает телеканал, поддерживать госфинансы в должном состоянии позволяют «экстренные бухгалтерские маневры». То есть пока правительство умудряется занимать деньги без нарушения лимита долга, пишет officelife.media
Однако, если в ближайшее время конгресс не сможет поднять «потолок» долга, федеральное правительство исчерпает возможности маневров к 18 октября, а на следующий день может произойти финансовая катастрофа.

Причем 18–19 октября — это примерные даты. Все может случиться раньше или позже.

Фото: Shutterstock
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