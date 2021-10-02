Часть индивидуальных предпринимателей в Беларуси перейдет в категорию самозанятых, рассказал первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко.





По его словам, изменения в Налоговый кодекс, которые это предусматривают, вызваны тем, что сейчас индивидуальная предпринимательская деятельность может осуществляться в разных организационных и правовых формах.

Бизнес есть, налогов нет

"Это самозанятые граждане, индивидуальные предприниматели, отчасти микроорганизации. Все эти субъекты применяют различные системы налогообложения. В результате такого многообразия сегодня отмечается излишняя конкуренция между самими субъектами, а также использование ИП в схемах по налоговой оптимизации", – цитирует чиновника БелТА.

Дмитрий Кийко считает, что это создает условия для неравной конкурентной среды, что естественно находит отражение и в доходной части бюджета. В последние годы число субъектов предпринимательской деятельности увеличивается, а доля в доходах бюджета от них не превышает 2,5%.

Нововведения предполагают четко размежевать категории самозанятых, индивидуальных предпринимателей и микроорганизаций. Таким образом, изменятся и подходы к взиманию налогов. Расширятся критерии деятельности для самозанятых.

Приложение и цифровой бизнес

"Такое расширение произойдет с 2023 года. Предполагается, что будет реализован заявительный принцип. Будут определены виды деятельности, которыми самозанятые не смогут заниматься. А остальные виды будут разрешены. Основной нюанс в том, что эта деятельность должна осуществляться без привлечения наемных работников", – особо отметил Кийко.

В обозримом будущем планируется создать мобильное приложение для самозанятых, где можно будет вести свой бизнес без дополнительного администрирования. Все платежи будут проходить на безналичной основе.

"Будет возможно их взаимодействие как с физическими лицами, так и с организациями с отдельными ограничениями. Основная ставка предполагается в размере 10% от полученного дохода. Расчет налоговых обязательств будет проводиться автоматически через цифровое приложение. Важное нововведение: эта совокупная ставка будет включать в себя в том числе отчисления в ФСЗН", – разъяснил первый замминистра.

Индивидуальных предпринимателей сократят

Данные видоизменения в конечном итоге приведут к тому, что с 2023 года произойдет сокращение видов бизнеса, которым могут заниматься индивидуальные предприниматели.

"Здесь будет реализован обратный подход: будут определены несколько видов деятельности, при осуществлении которых можно будет регистрироваться как ИП с привлечением наемных лиц не более трех человек", – предупредил представитель Минфина.

По его мнению, данные решения приведут к тому, что основная часть индивидуальных предпринимателей перейдут в разряд самозанятых. Уже с будущего года для некоторых видов деятельности нельзя будет применять упрощенную систему налогообложения, а также будут сокращены сферы применения единого налога.

"Предполагается, что с 2023 года для ИП останется возможность применения только общей системы налогообложения, то есть с уплатой подоходного налога с разницы между доходами и расходами", – объяснил Кийко.

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Альтернативный бизнес

В министерстве финансов полагают, что для индивидуальных предпринимателей, у которых имеются наемные рабочие, хорошей альтернативой станет переход в микроорганизацию. В этом виде бизнеса можно будет применять упрощенную систему налогообложения.

"При этом в части выручки эти критерии расширяются. Предельный критерий будет порядка 2,15 миллиона рублей в год. При достижении этой выручки будет возможно применение упрощенной системы налогообложения. Предполагается установить численность работников в количестве 50 человек, а также единую ставку налога при упрощенной системе в размере 6%", – обратил внимание первый замминистра.



