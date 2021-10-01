Им выделяют матпомощь и дают дополнительные выходные, сообщает Федерация профсоюзов Беларуси.





"На сегодня на многих предприятиях приняты конкретные решения для того, чтобы мотивировать людей заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Где-то такие решения зафиксированы в коллективном договоре, где-то реализуются путем издания приказа руководителя", - сообщает пресс-служба ФПБ.









Суммы выплат и другие виды компенсаций зависят от возможностей конкретного предприятия: где-то работникам выплачивают Br29, а где-то - более Br300, добавили в федерации.





Например, в коллективные договоры предприятий "Минсккоммунтеплосеть", "Минский завод колесных тягачей" внесли нормы о выплате "прививочной" надбавки работникам по Br200. На "Новогрудском заводе газовой аппаратуры” – более Br300 (за счет средств нанимателя и профсоюза), пишет smartpress.by



