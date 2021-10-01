+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Налог на квартиру - вопрос уже решенный?

Власти хотят ввести налог на жилье в многоквартирных домах - чтобы "повысить ресурсную базу местных бюджетов".


Министерством финансов подготовлен законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс. 

"Одно из основных изменений - отмена налоговой льготы в отношении квартир в многоквартирных жилых домах. Цель этого нововведения - уравнять условия налогообложения граждан, которые являются владельцами индивидуального жилья, а также повысить ресурсную базу местных бюджетов", - сказал Дмитрий Кийко.

Предполагается, что в качестве налоговой базы будет расчетная стоимость квартир, которая будет определяться Налоговым кодексом. К ней будет применяться стандартная ставка в размере 0,1% (к первой и последующим квартирам). На данный момент применяется большая ставка - 0,2% - ко второй и последующим квартирам. 

"Расчетная стоимость будет дифференцирована по городам, а также по типам квартир. По расчетам средняя сумма налога по стандартной квартире для граждан в Минске составит около Br50 в год, в регионах - порядка Br25", - отметил первый замминистра.

При этом сохранятся льготы в отношении пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и других незащищенных слоев населения.
Источник: belta.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]