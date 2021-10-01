Налог на квартиру - вопрос уже решенный?
Власти хотят ввести налог на жилье в многоквартирных домах - чтобы "повысить ресурсную базу местных бюджетов".
Министерством финансов подготовлен законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс.
"Одно из основных изменений - отмена налоговой льготы в отношении квартир в многоквартирных жилых домах. Цель этого нововведения - уравнять условия налогообложения граждан, которые являются владельцами индивидуального жилья, а также повысить ресурсную базу местных бюджетов", - сказал Дмитрий Кийко.
Предполагается, что в качестве налоговой базы будет расчетная стоимость квартир, которая будет определяться Налоговым кодексом. К ней будет применяться стандартная ставка в размере 0,1% (к первой и последующим квартирам). На данный момент применяется большая ставка - 0,2% - ко второй и последующим квартирам.
"Расчетная стоимость будет дифференцирована по городам, а также по типам квартир. По расчетам средняя сумма налога по стандартной квартире для граждан в Минске составит около Br50 в год, в регионах - порядка Br25", - отметил первый замминистра.
При этом сохранятся льготы в отношении пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и других незащищенных слоев населения.
Источник: belta.by
17:58 01/10/2021
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