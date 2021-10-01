+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Один из крупнейших украинских автотрейдеров отказался от поставок техники из Беларуси

Украинская компания с иностранными инвестициями "Автоинвестстрой-Брок" отказалась от поставок белорусской грузовой и пассажирской техники.

Один из крупнейших украинских автотрейдеров отказался от поставок техники из Беларуси
Одновременно компания, которая была официальным дилером Минского автомобильного завода, отказалась и от своего судебного иска к Министерству экономики Украины и Межведомственной комиссии по вопросам международной торговли в связи с введением пошлины в размере 35 процентов на поставку пассажирского, грузового и сельскохозяйственного транспорта из Беларуси, сообщает Свабода.

В июле компания "Автоинвестстрой-Брок" поддержала иск украинского предприятия с иностранными инвестициями "Торговый дом "МАЗ-Украина"" с требованием признать противоправным решение о введении пошлины и отменить соответствующее решение межведомственной комиссии.

Отказ от судебного иска к Министерству экономики Украины и Межведомственной комиссии по вопросам международной торговли компания объяснила тем, что «в дальнейшем не намерена импортировать из Беларуси колесные транспортные средства».

Компания "Автоинвестстрой-Брок" входит в состав группы компаний "АИС", которую в Украине связывали с бывшим депутатом от Партии регионов Дмитрием Святошем. "АИС" контролирует более 12% автомобильного рынка Украины и лидирует в большинстве рыночных сегментов.

Примечательно, что среди собственников компании "Автоинвестстрой-Брок" фигурирует та же кипрская компания, что и в случае с частной компанией "Укравтоторг", через которую киевские городские власти в 2020 году приобрели в лизинг 200 автобусов Минского автомобильного завода.

В апреле межведомственная комиссия Украины по вопросам международной торговли ввела ограничения на поставку из Беларуси грузового, строительного, пассажирского и специального автомобильного транспорта. 

В частности, на ввоз этой продукции ввели пошлину в размере 35 процентов от таможенной стоимости поставки. Раньше большинство видов этого транспорта поставлялось в Украину вообще без пошлины.

Однако в мае Окружной административный суд Киева по иску украинского предприятия с иностранными инвестициями "Торговый дом "МАЗ-Украина"" прекратил действие решения Межведомственной комиссии Украины по вопросам международной торговли о введении пошлины на ввоз белорусской автомобильной техники. 

До конца рассмотрения дела в суде эти ограничения применяться не будут.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]