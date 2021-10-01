Одновременно компания, которая была официальным дилером Минского автомобильного завода, отказалась и от своего судебного иска к Министерству экономики Украины и Межведомственной комиссии по вопросам международной торговли в связи с введением пошлины в размере 35 процентов на поставку пассажирского, грузового и сельскохозяйственного транспорта из Беларуси, сообщает Свабода.





В июле компания "Автоинвестстрой-Брок" поддержала иск украинского предприятия с иностранными инвестициями "Торговый дом "МАЗ-Украина"" с требованием признать противоправным решение о введении пошлины и отменить соответствующее решение межведомственной комиссии.





Отказ от судебного иска к Министерству экономики Украины и Межведомственной комиссии по вопросам международной торговли компания объяснила тем, что «в дальнейшем не намерена импортировать из Беларуси колесные транспортные средства».





Компания "Автоинвестстрой-Брок" входит в состав группы компаний "АИС", которую в Украине связывали с бывшим депутатом от Партии регионов Дмитрием Святошем. "АИС" контролирует более 12% автомобильного рынка Украины и лидирует в большинстве рыночных сегментов.





Примечательно, что среди собственников компании "Автоинвестстрой-Брок" фигурирует та же кипрская компания, что и в случае с частной компанией "Укравтоторг", через которую киевские городские власти в 2020 году приобрели в лизинг 200 автобусов Минского автомобильного завода.





В апреле межведомственная комиссия Украины по вопросам международной торговли ввела ограничения на поставку из Беларуси грузового, строительного, пассажирского и специального автомобильного транспорта.





В частности, на ввоз этой продукции ввели пошлину в размере 35 процентов от таможенной стоимости поставки. Раньше большинство видов этого транспорта поставлялось в Украину вообще без пошлины.





Однако в мае Окружной административный суд Киева по иску украинского предприятия с иностранными инвестициями "Торговый дом "МАЗ-Украина"" прекратил действие решения Межведомственной комиссии Украины по вопросам международной торговли о введении пошлины на ввоз белорусской автомобильной техники.





До конца рассмотрения дела в суде эти ограничения применяться не будут.