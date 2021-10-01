Там указано, откуда были привлечены внешние займы в Беларусь, и в пользу кого происходило погашение предыдущих заимствований, сообщает Инфобанк.





В январе-августе 2021 года привлечены внешние государственные займы на $999,7млн, в том числе:





от Правительства и банков России – $813,6 млн (81,38% от всех)





от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) – $142,6 млн (14,26%)





от Фонда международного развития ОПЕК – $20,0 млн (2,00%)





от Экспортно-импортного банка Китая – $14,9 млн (1,49%)





от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Северного инвестиционного банка (СИБ) – $8,6 млн (0,86%).





Учитывая предыдущие, за январь-июль данные, непосредственно в августе заимствование происходило только из трёх источников, на такие суммы:





Всего – $63,4 млн (=100%)

из России – $49,2 млн (77,60%)

от МБРР – $8,5 млн (13,41%)

от ЕБРР или от СИБ – $5,7млн (8,99%).





Как видим, больше всего одалживает денег Беларуси Россия.





В целом, объём заимствования оказался в августе наименьшим за последние 3 месяца, но и не самым маленьким в 2021 году.





Одновременно государство и обслуживает внешний долг – погашает займы и проценты по ним. Погашение внешних государственных займов идёт строго по графику, и колеблется в пределах $50-300 млн в месяц.

В августе 2021-го сумма обслуживания внешнего долга оказалась не очень значительной: было погашено внешних госзаймов на $116,2 млн. Погашение осуществлялось перед:





Правительством и банками России – на сумму $104,3млн

МБРР – на сумму $11,9 млн.





Таким образом, получается, что Беларусь в августе больше возвращала долги, нежели их набирала:





привлечено извне государственных займов – на сумму $63,4млн

погашено внешнего государственного долга – на сумму $116,2млн

сумма погашения превышает сумму привлечения – на $52,8 млн.





Это означает, что внешний государственный долг за август сократился на $52,8 млн.





Всего за период с начала 2021 года сумма погашения внешних займов превысила сумму их привлечения на $272,1 млн: настолько стал меньше внешний госдолг за 9 месяцев.

Но у государства, кроме внешнего, имеется ещё и внутренний долг. Хотя, конечно, главный государственный долг у Беларуси – именно внешний, который, к тому же – в иностранной валюте. Тогда как внутренний – заимствования у резидентов, внутри страны – небольшой.

По состоянию на конец августа 2021 года в государственном долге Беларуси удельный вес:





внешнего госдолга – 80,3%

внутреннего госдолга – 19,7%.





А всего государственный и гарантированный государством долг Беларуси сейчас – 64,931 млрдBYN, и состоит он из:

г

осударственного долга: 57,160 млрдBYN – 88,0%

внутреннего государственного долга: 11,288 млрдBYN – 17,4%

внешнего государственного долга: 45,873 млрдBYN – 70,6%

гарантированного государством долга: 7,770 млрдBYN – 12,0%

внутреннего гарантированного государством долга: 3,780 млрдBYN – 5,8%

внешнего гарантированного государством долга: 3,990 млрдBYN – 6,1%





Поскольку огромная часть госдолга Беларуси номинирована в иностранной валюте, BYN-рублевый его эквивалент и его динамика сильно зависят от курса доллара: когда доллар дорожает – госдолг в BYN-рублях увеличивается, и наоборот.

И в том числе благодаря тому, что доллар сейчас в Беларуси дешевле, чем в начале года, госдолг Беларуси в BYN-рублях снизился (рекордный – в конце января: 67,870 млрдBYN).





В августе же, как выше сказано, задолженность сократилась и «физически»: уменьшением государственного и гарантированного государством внешнего долга в долларах США.

А ведь два месяца назад, в июне, государственный долг Беларуси достиг, было, рекорда в долларовом эквиваленте (и чисто госдолг – 22,995 $млрд, и с учетом гарантированного государством долга – 26,126 $млрд).

Теперь он – меньше: по состоянию на конец августа – $25,901млрд ($22,801 – госдолг и $3,100 млрд – гарантированный государством).

Кроме того, в августе госдолг Беларуси стал меньше и в процентах к ВВП

Сейчас госдолг – 39,3% ВВП, а в девальвацию начала 2016 года превышал 50% ВВП. В 2011-м, когда доллар в Беларуси подорожал в разы, прирост относительной величины госдолга носил «взрывной» характер.

И именно по этой причине – из-за того, что в девальвацию BYN-размер госдолга Беларуси резко увеличивается, и на его погашение и обслуживание придётся тратить больше денег бюджета, который и так исполняется проблемно – рост курса доллара сейчас недопустим.

И государство с Нацбанком пока справляются с этой задачей, удерживая относительный – в процентах к ВВП – госдолг в допустимых рамках, далеко от былых рекордных значений.





Насколько же велик госдолг Беларуси?





Сравним с Украиной

Совокупный – внутренний и внешний, государственный и гарантированный государством – госдолг Украины на конец августа 2021 года составляет 92,53 $млрд.

Это в 3,57 раз больше госдолга Беларуси. Однако население Украины больше в 3,94 раз.

Получается, госдолг Беларуси больше госдолга Украины, которая представляется страной, «полностью зависящей от внешних кредиторов, сидящей на кредитной игле и способной существовать только в условиях внешних вливаний» – с учётом разницы размера стран.

Среднедушевой размер госдолга Беларуси больше, чем Украины: долговая нагрузка на каждого белоруса выше, чем на украинца.





Но кроме этого, есть ещё два существенных момента, делающих украинскую ситуацию по госдолгу ещё более лучшей в сравнении с белорусской:





у Украины уровень внешнего госдолга сильно ниже, чем у Беларуси





значительная часть госдолга Украины (прежде всего – внутреннего) номинирована в национальной валюте.





Это делает внешнедолговую зависимость Украины ниже внешнедолговой зависимости Беларуси. При том, что и сама Украина – далеко не образец независимого от кредиторов государства.





Причём, судя по динамике совокупного госдолга Беларуси и Украины за последние 3 года, среднедушевой показатель Беларуси ещё долго будет выше, чем Украины.

Государственное заимствование осуществляется практически всеми странами мира.

Как правило, оно осуществляется для покрытия дефицита бюджета, для финансирования крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов, стоимость которых существенно превышает текущие возможности страны – в рамках государственно-частного партнёрства или исключительно как государственный проект.

Но в Беларуси государственное заимствование осуществляется в большей степени в целях недопущения сокращения валютных запасов, пополнения их.

А в последнее время – ещё и для рефинансирования предыдущих заимствований – чтобы не допустить дефолт по тем обязательствам, обслуживать (погашать кредиты и проценты по ним) которые приходит время.

Из-за чего любой приход иностранной валюты извне в Беларусь больше рассматривается как помощь. Особенно в условиях, когда санкциями установлено ограничение финансовых потоков в пользу Беларуси.