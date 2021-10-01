Очень хотелось бы "как в Украине": поговорим еще раз о госдолге Беларуси
Министерство финансов опубликовало пресс-релиз о состоянии государственного долга на конец августа 2021-го.
Там указано, откуда были привлечены внешние займы в Беларусь, и в пользу кого происходило погашение предыдущих заимствований, сообщает Инфобанк.
В январе-августе 2021 года привлечены внешние государственные займы на $999,7млн, в том числе:
от Правительства и банков России – $813,6 млн (81,38% от всех)
от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) – $142,6 млн (14,26%)
от Фонда международного развития ОПЕК – $20,0 млн (2,00%)
от Экспортно-импортного банка Китая – $14,9 млн (1,49%)
от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Северного инвестиционного банка (СИБ) – $8,6 млн (0,86%).
Учитывая предыдущие, за январь-июль данные, непосредственно в августе заимствование происходило только из трёх источников, на такие суммы:
Всего – $63,4 млн (=100%)
из России – $49,2 млн (77,60%)
от МБРР – $8,5 млн (13,41%)
от ЕБРР или от СИБ – $5,7млн (8,99%).
Как видим, больше всего одалживает денег Беларуси Россия.
В целом, объём заимствования оказался в августе наименьшим за последние 3 месяца, но и не самым маленьким в 2021 году.
Одновременно государство и обслуживает внешний долг – погашает займы и проценты по ним. Погашение внешних государственных займов идёт строго по графику, и колеблется в пределах $50-300 млн в месяц.
В августе 2021-го сумма обслуживания внешнего долга оказалась не очень значительной: было погашено внешних госзаймов на $116,2 млн. Погашение осуществлялось перед:
Правительством и банками России – на сумму $104,3млн
МБРР – на сумму $11,9 млн.
Таким образом, получается, что Беларусь в августе больше возвращала долги, нежели их набирала:
привлечено извне государственных займов – на сумму $63,4млн
погашено внешнего государственного долга – на сумму $116,2млн
сумма погашения превышает сумму привлечения – на $52,8 млн.
Это означает, что внешний государственный долг за август сократился на $52,8 млн.
Всего за период с начала 2021 года сумма погашения внешних займов превысила сумму их привлечения на $272,1 млн: настолько стал меньше внешний госдолг за 9 месяцев.
Но у государства, кроме внешнего, имеется ещё и внутренний долг. Хотя, конечно, главный государственный долг у Беларуси – именно внешний, который, к тому же – в иностранной валюте. Тогда как внутренний – заимствования у резидентов, внутри страны – небольшой.
По состоянию на конец августа 2021 года в государственном долге Беларуси удельный вес:
внешнего госдолга – 80,3%
внутреннего госдолга – 19,7%.
А всего государственный и гарантированный государством долг Беларуси сейчас – 64,931 млрдBYN, и состоит он из:
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осударственного долга: 57,160 млрдBYN – 88,0%
внутреннего государственного долга: 11,288 млрдBYN – 17,4%
внешнего государственного долга: 45,873 млрдBYN – 70,6%
гарантированного государством долга: 7,770 млрдBYN – 12,0%
внутреннего гарантированного государством долга: 3,780 млрдBYN – 5,8%
внешнего гарантированного государством долга: 3,990 млрдBYN – 6,1%
Поскольку огромная часть госдолга Беларуси номинирована в иностранной валюте, BYN-рублевый его эквивалент и его динамика сильно зависят от курса доллара: когда доллар дорожает – госдолг в BYN-рублях увеличивается, и наоборот.
И в том числе благодаря тому, что доллар сейчас в Беларуси дешевле, чем в начале года, госдолг Беларуси в BYN-рублях снизился (рекордный – в конце января: 67,870 млрдBYN).
В августе же, как выше сказано, задолженность сократилась и «физически»: уменьшением государственного и гарантированного государством внешнего долга в долларах США.
А ведь два месяца назад, в июне, государственный долг Беларуси достиг, было, рекорда в долларовом эквиваленте (и чисто госдолг – 22,995 $млрд, и с учетом гарантированного государством долга – 26,126 $млрд).
Теперь он – меньше: по состоянию на конец августа – $25,901млрд ($22,801 – госдолг и $3,100 млрд – гарантированный государством).
Кроме того, в августе госдолг Беларуси стал меньше и в процентах к ВВП
Сейчас госдолг – 39,3% ВВП, а в девальвацию начала 2016 года превышал 50% ВВП. В 2011-м, когда доллар в Беларуси подорожал в разы, прирост относительной величины госдолга носил «взрывной» характер.
И именно по этой причине – из-за того, что в девальвацию BYN-размер госдолга Беларуси резко увеличивается, и на его погашение и обслуживание придётся тратить больше денег бюджета, который и так исполняется проблемно – рост курса доллара сейчас недопустим.
И государство с Нацбанком пока справляются с этой задачей, удерживая относительный – в процентах к ВВП – госдолг в допустимых рамках, далеко от былых рекордных значений.
Насколько же велик госдолг Беларуси?
Сравним с Украиной
Совокупный – внутренний и внешний, государственный и гарантированный государством – госдолг Украины на конец августа 2021 года составляет 92,53 $млрд.
Это в 3,57 раз больше госдолга Беларуси. Однако население Украины больше в 3,94 раз.
Получается, госдолг Беларуси больше госдолга Украины, которая представляется страной, «полностью зависящей от внешних кредиторов, сидящей на кредитной игле и способной существовать только в условиях внешних вливаний» – с учётом разницы размера стран.
Среднедушевой размер госдолга Беларуси больше, чем Украины: долговая нагрузка на каждого белоруса выше, чем на украинца.
Но кроме этого, есть ещё два существенных момента, делающих украинскую ситуацию по госдолгу ещё более лучшей в сравнении с белорусской:
у Украины уровень внешнего госдолга сильно ниже, чем у Беларуси
значительная часть госдолга Украины (прежде всего – внутреннего) номинирована в национальной валюте.
Это делает внешнедолговую зависимость Украины ниже внешнедолговой зависимости Беларуси. При том, что и сама Украина – далеко не образец независимого от кредиторов государства.
Причём, судя по динамике совокупного госдолга Беларуси и Украины за последние 3 года, среднедушевой показатель Беларуси ещё долго будет выше, чем Украины.
Государственное заимствование осуществляется практически всеми странами мира.
Как правило, оно осуществляется для покрытия дефицита бюджета, для финансирования крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов, стоимость которых существенно превышает текущие возможности страны – в рамках государственно-частного партнёрства или исключительно как государственный проект.
Но в Беларуси государственное заимствование осуществляется в большей степени в целях недопущения сокращения валютных запасов, пополнения их.
А в последнее время – ещё и для рефинансирования предыдущих заимствований – чтобы не допустить дефолт по тем обязательствам, обслуживать (погашать кредиты и проценты по ним) которые приходит время.
Из-за чего любой приход иностранной валюты извне в Беларусь больше рассматривается как помощь. Особенно в условиях, когда санкциями установлено ограничение финансовых потоков в пользу Беларуси.
16:03 01/10/2021
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