Как рассказал директор хладокомбината Александр Рубинов, все магазины будут работать, никто не останется закрытым и бесхозным. Часть из них будут сданы в аренду на аукцион другим торговым сетям. Другая часть объектов откроется под торговой вывеской «Минского хладокомбината № 2» и брендом с двумя снеговиками.





«Там будут представлены наше вкусное мороженое, напитки, выпечка и другие продукты, которые мы выпускаем и которыми торгуем. Упор будет сделан только на белорусский товар, в частности, на мясопродукты, на которых мы специализируемся. Кроме того, в наших магазинах будут представлены все товары первой необходимости», – сообщил директор.





По его словам, в течение следующей недели руководство сети определиться, какие магазины следует оставить себе, а какие будут выставлены на аукцион.





«Спрос от сетей очень высок: «Виталюр», «Соседи», «Простор» хотят взять под крыло такие магазины, поскольку все они расположены, что называется, у дома, а значит, пользуются спросом, считает А. Рубинов.





Торговая сеть «Радзивилловский» несколько себя дискредитировала. И длится это не месяц и не два, а, вероятно, последний год. Поэтому мы будем открывать магазины под нашим брендом. Может где-то и оставим большую вывеску, что это был магазин «Радзивилловский», но это, скорее всего, будет название: «Радзивилловский хладокомбината № 2».