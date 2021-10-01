Однако! Доллар продолжает дорожать

Валютная корзина подешевела на 0,16%, а по итогам сентября был зафиксирован рост на 0,50%.





Курс доллара поднялся ещё на 0,0014 BYN до 2,5156 BYN/USD до максимума за 23 дня. За четыре дня роста стоимость доллара выросла на 0,0210 BYN.





Курс евро упал на 0,0062 BYN до 2,9142 BYN/EUR. Это минимальное значение за последние 413 дней.





За два последних дня евровалюта подешевела ровно на 0,0100 BYN.





Курс российского рубля обвалился на 0,0090 BYN до 3,4532 BYN/100 RUB и оставил максимум за 2,5 месяца.





За предыдущие восемь торговых сессий сотня российских рублей успела подорожать на 0,0551 BYN.





Итоги сентября 2021 на валютном рынке РБ

Первый осенний месяц остался за долларом и российским рублём. Белорусский рубль смог подорожать только к евро и довольно сильно, но это не удержало валютную корзину от роста.





Валютный рынок разворачивается. Если в июне белорусский рубль подорожал ко всем валютам, то в августе подорожал доллар, а в сентябре доллар и российский рубль.





курс доллара +0,0095 BYN (+0,38%);

курс евро −0,0409 BYN (−1,38%);

курс российского рубля +0,0448 BYN (+1,31%);

корзина валют +0,50%.





Московская биржа

Сегодня на торгах валютной биржи в Москве российский рубль дешевеет. К 11-30 средневзвешенный курс доллара вырос на 26 копеек до 72,9215 RUB/USD.





Средневзвешенный курс евро поднялся всего на 13 копеек до 84,44 RUB/EUR и оставил минимума за 14 месяцев.







